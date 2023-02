Tožilstvo v obtožnici Tribušonu očita kaznivo dejanje kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja po drugem odstavku 174. člena kazenskega zakonika. Po njem se osebo, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, starejšo od 15 let, ki ji je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, kaznuje z zaporom od enega do osmih let.