»Odkritje najdišča, kot je ta skoraj 5000 let stara javna gostilna, tako blizu površja, je neverjetno,« je o nenavadnem odkritju dejala direktorica arheološkega projekta Lagaš in kustosinja oddelka za Bližnji vzhod pri pensilvanskem muzeju za arheologijo in antropologijo v Filadelfiji Holly Pittman. »Samo natančno, večfazno vodoravno izkopavanje lahko razkrije, kaj ostaja,« je še pojasnila.

Vodoravno kopanje je predlagala vodja terenskega dela Sara Picimenti z univerze v italijanski Pisi in odkrili so, da se je gostilna skrivala le 50 centimetrov pod površjem, piše portal ameriške televizija CNN.

Lagaš sicer velja za eno najstarejših in največjih mezopotamskih mest. Okoli leta 3000 pred našim štetjem je bil zaradi okoliških močvirij in rodovitne zemlje eno večjih središč za kmetijstvo in ribolov, še navaja Jerusalem Post.