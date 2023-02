Aleksandar Vučić je v četrtek poslancem dejal, da ni navdušen nad predlogom poslanske skupine opozicijskih strank Združeni o uvedbi sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino v skladu s politiko EU, da pa ne ve, kako dolgo bodo še zdržali, ne da bi jih uvedli, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

»Nisem navdušen nad tem, a ne vem, kako dolgo bomo zdržali brez uvedbe sankcij. Plačujemo ceno, ker jih nismo uvedli, a je to vprašanje politične opredelitve našega vodstva,« je dejal. »Vi pravite, da ste za sankcije, jaz pravim, da ne vem in da jih bomo morda morali uvesti,« je Vučić dejal med razpravo z vodjo poslanske skupine Združeni Mariniko Tepić. Dodal je, da tega ne bodo storili, dokler jim tega ne bo treba storiti.

Srbija je sicer obsodila rusko agresijo na Ukrajino, a še vedno ne želi uvesti sankcij proti Rusiji. Bruselj je Beograd med drugim tudi v širitvenem poročilu pozval, naj uskladi svojo zunanjo politiko z EU, kar pomeni tudi pridružitev sankcijam Zahoda proti Rusiji. K temu je Srbijo ta teden znova pozval tudi ameriški veleposlanik v Srbiji Christopher Hill in obenem ocenil, da vezi med Srbijo in Rusijo vse bolj slabijo.

V srbskem parlamentu incident med poslanci koalicije in desne opozicije

V razpravi o vladnem poročilu o procesu pogajanj s Prištino o normalizaciji odnosov pod okriljem EU je sicer Vučić v četrtek prvič predstavil najnovejši predlog EU o normalizaciji odnosov, sprejem katerega mednarodna skupnost pričakuje do pomladi. Pri tem se je osredotočil na točke, ki so za Beograd sporne in kjer v primeru nasprotovanja Srbiji grozijo posledice.

Vučić je pojasnil, da mu v predlogu EU ni nič všeč in da je poslancem izpostavil njegove najslabše podrobnosti, da bi jim predstavil težo razmer. Pri tem je kot najbolj sporno točko predloga navedel to, ki določa, da »Srbija ne bo nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah«. Zatrdil je, da niso ničesar podpisali ali parafirali in da se bodo pogovori nadaljevali. Potrdil pa je, da je resnično in točno 90 odstotkov tistega, kar so doslej o vsebini predloga poročali mediji.

V srbskem parlamentu se je žolčna razprava, polna medsebojnih obtožb in verbalnih spopadov, ki jo je obeležil tudi incident med poslanci koalicije in desne opozicije, v četrtek končala ob 21. uri. Poslanci danes z razpravo nadaljujejo. Udeležuje se je tudi Vučić, ki je danes dejal, da je v četrtek na seji demantiral 24 izrečenih laži, tudi to, da so predlogi za normalizacijo odnosov s Prištino vse slabši, poroča srbski portal televizije N1.

Tako kot v četrtek pa se je tudi danes pred parlamentom zbralo več deset protestnikov, ki nasprotujejo najnovejšemu predlogu EU.