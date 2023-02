Protestniki so nosili transparente z napisom »Kosovo - Ni predaje« in vzklikali »Srbija-Rusija«. Eden od voditeljev protesta ter skrajne in proruske organizacije Ljudske patrulje Damjan Knežević je izjavil, da se vlada boji izgredov in zatrdil, da so on in njegovi privrženci pripravljeni tudi na radikalnejše poteze, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Knežević je zagrozil, da če srbski državni vrh »ne bo uspel preprečiti vstopa Kosova v ZN«, bo voditelje v Moskvi pozval, naj z vetom v Varnostnem svetu ZN to stori Rusija. »Prosimo rusko vodstvo, da uporabi veto in nam da vsaj mesec dni časa, da odstranimo tega izdajalca,« je dejal Knežević in namignil na srbskega predsednika, čigar namero, da se pogaja o načrtu EU za Kosovo, ki ga podpirajo tudi ZDA, nekateri Srbi razumejo kot izdajo državnih in nacionalnih interesov.

Poskus atentata na Vučića?

Policija je pred tem v sredo sporočila, da so v Vojvodini prijeli dva privrženca Ljudskih patrulj, ki sta se odpravljala na shod, v njunem avtomobilu pa so našli ostrostrelsko puško in strelivo. Mediji blizu Vučića ugibajo, da je bil njun cilj napad na Vučića. Vsi tisti, ki so grozili z umori, neredi, pretepanjem ljudi, bodo v skladu z zakoni Srbije odgovarjali pred pristojnimi državnimi organi, je protestnikom sporočil Vučić. »Ne vem, ali so proruski, vem pa, da so protisrbski,« je dejal v izrednem nagovoru na provladni televiziji TV Pink.

»Ne potrebujem nekoga iz Wagnerja, da bi me trepljal po rami in mi razlagal, kaj smem in kaj lahko naredim. Dovolj je, da verjamem, kaj je pravica, kaj je resnica in kaj je najboljše za Srbijo,« je povedal Vučić in dodal, da imajo organizatorji protesta podporo »vsaj štirih parlamentarnih strank«. Zagotovil je, da se bo država odzvala »zelo učinkovito, zelo hitro, zelo resno in zelo odgovorno«, navaja Hina.

»Jasno je, da se je danes in nocoj pripravljal in organiziral poskus državnega udara, atentat na srbskega predsednika Aleksandra Vučića in nasilen prevzem oblasti,« pa je protest za srbsko tiskovno agencijo Tanjug komentiral srbski zunanji minister Ivica Dačić in od pristojnih organov zahteval sprejetje vseh ukrepov za zaščito ustavnega reda ter javnega reda in miru.