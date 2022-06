»Pomembno je delati na tem, da se sankcijam pridruži čim večje število držav, ker je to poleg dobave orožja instrument, ki najbolj pomaga Ukrajini, da si sama izbira prihodnost ter brani svojo neodvisnost in ozemeljsko celovitost,« je Scholz dejal po srečanju z Vučićem.

Poudaril je, da je »samo po sebi razumljivo, da Nemčija podpira Srbijo v procesu pristopanja k Evropski uniji«. Ob tem je dejal, da bo znova vzpostavil berlinski proces, v okviru katerega s številnimi partnerji poskušajo pospešiti proces pristopanja držav Zahodnega Balkana k EU.

Vučić je dejal, da je Scholz na »odločen in oster način zahteval od Srbije, da se priključi sankcijam proti Rusiji,« on pa da je Scholza obvestil o »položaju in specifičnih okoliščinah glede Kosova, tradicionalnih odnosih Srbije z Rusijo, pa tudi o energetiki in prihajajoči zimi«.

»Povedal sem mu, kaj vse iz bruseljskega sporazuma ni bilo izpolnjeno, a sem razumel sporočilo nemškega kanclerja, ki je dejal, da je pomembno napraviti nekaj majhnih korakov, da bi nekega dne prišli do večjega uspeha v iskanju rešitev. V skladu s tem bomo dali vse od sebe, da dosežemo napredek v odnosih s Prištino,« je poudaril Vučić.

Scholz je danes popoldne v Beogradu nadaljeval turnejo po Zahodnem Balkanu, ki jo je začel zjutraj na Kosovu. Tam je poudaril, da se mora kosovsko-srbski dialog končati z medsebojnim priznanjem pred pridružitvijo EU, saj v uniji ni prostora za države, ki se medsebojno ne priznavajo. Vučić je ob tem sicer dejal, da za kaj takega sliši prvič.

Nemški kancler bo v soboto obiskal še Bolgarijo in Severno Makedonijo.