Evropska komisija je z vlakom prispela na obisk v Kijev, kjer bo danes potekal vrh EU-Ukrajina, že danes pa je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala, da bodo nove sankcije proti Rusiji pripravljene do prve obletnice začetka vojne 24. februarja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se je tempo uvajanja sankcij nekoliko upočasnil in da se jim je Rusija prilagodila, zato je pozval, da naj bodo ažurnejše. Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell pa je napovedal, da bodo podvojili število ukrajinskih vojakov, ki jih urijo, na 30.000.

V Kijevu je bilo danes 16 od 27 članov komisije, tudi komisar iz Slovenije Janez Lenarčič. Današnjega vrha se bo udeležil tudi predsednik evropskega sveta Charles Michel.

Iskanje pozornosti 24. februarja

Za Zahodu pripravljajo več dogodkov, s katerimi bodo zaznamovali obletnico začetka vojne. O poti v Evropo na ta dan razmišlja ameriški predsednik Joe Biden, ki naj bi nameraval obiskati Poljsko. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je dejal, da ima njegova država svoj načrt zasenčiti vsa ta obeleževanja na Zahodu in zagotoviti, da Zahod »ne bo edini, ki bi dobil pozornost sveta«. Več ni povedal.

Ugiba se, ali je govoril o novi ofenzivi. Tako misli ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov, ki pravi, da jo bo Rusija morda sprožila 24. februarja, »glede na to, da živijo v simbolizmu«. Tudi če se ne bo začela takrat, pa se bo po vse bolj razširjenem prepričanju zahodnih analitikov okoli tega datuma. Reznikov pravi, da je Rusija mobilizirala skoraj pol milijona ljudi.

»Pokrajina prekrita s trupli«

Zelenski je medtem podal precej turobno oceno stanja na bojiščih fronte na vzhodu Ukrajine, Rusija pa je zatrdila, da je napredovala severno in južno od Bahmuta, kjer potekajo najhujši boji in kjer želi prekiniti ukrajinsko oskrbovalno pot. »Sovražnik želi doseči vsaj nekaj zdaj, da bo na obletnico invazije lahko dokazoval, da ima Rusija nekaj možnosti,« je dejal Zelenski. Ukrajinski vojaški analitik Jevgen Dikij je dejal, da Rusija »uporablja edini vir, ki ga ima v izobilju – ljudi«, in da je pokrajina severno od Bahmuta dobesedno prekrita s trupli. Na mesto Kramatorsk 30 kilometrov severozahodno od Bahmuta pa je padla ruska raketa. Moskva trdi, da so uničili ameriške raketne sisteme himars in izstrelitvene rampe, Kijev pa, da je raketa povsem uničila stanovanjski blok.