Pritisk EU na Beograd se tako nadaljuje, potem ko so v evropskem parlamentu nedavno sprejeli osnutek resolucije s pozivom za ustavitev pogajanj s Srbijo o članstvu, dokler sankcij proti Rusiji ne sprejme. Predsednik Aleksandar Vučić sicer že dlje časa pravi, da je pod velikimi pritiski. V zadnjih dneh so analitiki sklepali, da sankcijam morda odpira vrata, ko je dejal, da jih ne bo »za zdaj" oziroma dokler bo to Srbiji bolj koristilo kot škodilo. Omenil pa je še, da je Rusija leta 1999 sankcije proti Srbiji (ZR Jugoslaviji) uvedla. Srbija je vmes tudi sporočila, da bo do začetka decembra še dobivala rusko nafto po jadranskem naftovodu JANAF iz Hrvaške, potem pa zaradi odločitve EU ne več, da pa bo po tej poti dobivala drugo, verjetno dražjo nafto. Da se Srbije ne izvzame iz prepovedi nakupa ruske nafte, je po navedbah Beograda zahtevala Hrvaška. Srbija pa v odgovor napoveduje gradnjo naftovoda do Madžarske.