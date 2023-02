Kot so zapisali na spletnem mestu metropolitan.si, moramo biti pozorni predvsem na dva datuma, 5. in 11. februar, ki bosta v že tako srečnem februarju najsrečnejša. In pohvalili so se, da celo vedo, zakaj. »Peti februar bo zaznamovan s kvadratom Venere in Marsa, ki bosta prinesla ugodno energijo, v smislu moči in podpore pri sklepanju poslov, pa tudi za zadeve na področju ljubezni. Če želite, lahko ta dan ostanete doma in se sprostite, ali pa se s partnerjem/prijatelji odpravite na izlet,« je priporočilo, ki so ga ponudile zvezde napovedovalke. Enajstega februarja pa bo, kot so pripisali, Merkur vstopil v znamenje vodnarja, kar pomeni, da se bo na ta dan v nas prebudila želja po znanju in novih veščinah.

In kot da bi naša zvezdniška bratovščina za ta zvezdni optimizem izvedela že prej, so se, kot je mogoče prebrati v javnih občilih, ki imajo opraviti z našimi slavnimi sodržavljani, od same sreče razkropili naokrog po svetu in domovini. »Tudi Ana Klašnja zapustila Slovenijo. Kaj se dogaja, vsi odhajajo?« so se v imenu cenjenega bralstva in gledalstva povprašali na portalu točno.to in našteli nekaj slavnih slovenskih osebnosti, med drugim balerino Ano Klašnjo, za katero so še posebej poudarili, da je odpotovala na zaslužen dopust, tako kot mnogi drugi znani Slovenci. Nazadnje so jo videli nekje na medmrežju, kako se v Dubaju nastavlja sončnim žarkom in uživa v toplem vremenu, kot so zapisali. Televizijsko voditeljico Bernardo Žarn, zaljubljeno v literaturo in potovanja, kot so jo opisali, pa so spletne fotografije izdale, da se je potikala po Havajih, kar ni ušlo izvidnici revije Lady, sploh zato, ker Berni, kot so jo ljubkovalno naslovili, verze in modre misli, s katerimi se napaja ob branju romanov na potepanjih, najraje shrani. In nekaj teh modrih misli so predočili zainteresirani skupnosti prav s počitnikovanja po sanjskem otočju Havaji, kot so opisali to počitniško velesilo. »Toliko lepega je skrito na pisanih otočkih Tihega oceana, da z mislimi pogosto odpotujem nazaj. Najbolj impresivno pa je bilo stati nad vulkanom Kilauea na Big Islandu, kjer te lava omamlja z ognjenimi toni,« je utrinek modrosti, ki si ga je Berni najbolj zapomnila in ga tudi podelila z bralci in gledalci revije.

Da ljubezen cveti, ni naključje

V povezavi s februarsko srečo seveda nikakor ne smemo podcenjevati 14. februarja, ko imajo svoj dan vsi zaljubljeni. In tudi tukaj je nekatere valentinov duh oplazil že bistveno prej. »To, kar je Miki (Victory) naredil za ženo, presega vso romantiko tega sveta,« se glasi naslov sestavka, ki so ga ljubiteljem vsega sladkega ponudili na spletnem Žurnalu 24. Kot pravi zgodba, Miki Vlahovič, član skupine Victory, in njegova soproga Petra veljata za enega najbolj srečnih parov na naši estradni sceni. Poročena sta že 27 let, a zaljubljena kot prvi dan oziroma še bolj. So pa opozorili, da to, da Mikiju in Petri ljubezen tako cveti, ni prav nobeno naključje, saj jim je Miki razkril, da svojo ženo še vedno razvaja z majhnimi, a velikimi pozornostmi. »Tako je ob januarskem sneženju na skrivaj vstal ob petih zjutraj in ženi očistil avtomobil, da bi jo presenetil in ji prihranil neprijetno zimsko opravilo. Kako praktična pozornost, ki pa je neskončno romantična, če pomislimo, kako skrben je Miki do svoje soproge,« so se razpisali o kronskem dokazu večne ljubezni.

Prav ljubezen in avto sta glavni besedi v še eni ganljivi zgodbi, romantični epopeji o katri in Borutu. Bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je namreč minuli teden v čustvenem izlivu pred spletno javnostjo naznanil, da se poslavlja od svojega avtomobila renault 4. Kot so zapisali na portalu siol.net, je bila njegova katra eden od Pahorjevih zaščitnih znakov in ljubezen več kot 20 let. »Bila je ljubezen na prvi pogled, zvesto me je spremljala več kot 20 let, v tem času me ni nikoli pustila na cedilu, vendar je napočil čas, da se razideva,« jim je v pogovoru zaupal Pahor, ki je še navrgel, da ločitev ne bo težka, ker gre pri slovesu od avtomobila za dober namen, izkupiček od dražbe bo namreč podaril v dobrodelne namene. Slovenske novice so poročale, da bo dražbena akcija trajala še 11 dni, do srede pa je najvišja ponudba znašala 15.000 evrov.

Še en slovenski nacionalni relikt – Rifletov znameniti šal iz akcije Podarim dobim – bo, kot vse kaže, romal v dobrodelne namene. Vendar ne na dražbi in ne za denar, čeprav ima nedvomno veliko večjo zgodovinsko vrednost kot »borutmobil«. Janez Hočevar -​ Rifle je v pogovoru z zasliševalci revije Suzy obelodanil, da ga ljudje še vedno sprašujejo, kje ima črno-oranžni šal in modro kapo. »In ja, še vedno ju imam. Sta v omari in malce so ju požrli molji,« je odgovoril vsem radovednežem. Povedal je še, da je bila sicer izbira oblačil, ko so snemali spote na Viba filmu, povsem naključna. Ker so bili smučarji v opremi, se mu je zdelo imenitno, ko je v garderobi našel šal in kapo, razmišlja pa o tem, da bi zgodovinska predmeta nacionalne dediščine podaril smučarskemu muzeju v Tržiču.

Gjurin odprl restavracijo

Medtem ko del kremenitih Slovencev poležava na rajskih plažah v tujini, nekateri izven nedrja domovine trdo delajo. Eden takšnih je glasbenik, pevec, pesnik in producent, kot so ga predstavili, Gal Gjurin, ki po izpovedanem v reviji Lady že nekaj let intenzivno deluje in ustvarja v Kanadi, kjer živi, le poleti se neizmerno rad vrača v Slovenijo, ki ima v njegovem srcu posebno mesto. Ima pa Gal poleg kulturnega udejstvovanja še eno veliko strast – japonsko kulinariko. Kot smo lahko izvedeli, je njegova ljubezen do japonskih dobrot tako velika, da je v Kanadi odprl restavracijo s sušijem. »Končno je dozorela odločitev, da v Markhamu odprem lastno restavracijo. Na odprtju je bilo fenomenalno,« se je pohvalil, ob čemer smo lahko izvedeli še, da so se, ob zanj pomembnem dogodku, dobesedno usule čestitke spletnih prijateljev.

In kdo ve, morda bomo nekoč imeli priložnost okušati dobrote tudi v restavraciji Mirana Rudana? Vsaj sodeč po izpričanem v reviji Lady, kjer so omenili, da vsi dobro vemo, ja Miran odličen pevec, le malokdo pa ve, da je prav tako odličen kuhar. Še več: Rudan je pred slovensko zainteresirano javnostjo razkril, da je kuhanje njegova skrita strast in da zanj hkrati pomeni največji odklop v življenju. »Glede na to, da sem toliko let preživel v Novi Gorici, so me Italijani marsičesa naučili tudi v kulinariki. Sem človek, ki se rad nauči česa novega, zato so mi italijanske specialitete in kuharski triki zelo blizu,« je oznanil Rudan. Zagotovo pa med gostinci ali lastniki kakšne okrepčevalnice ali bifeja v slogu Pri Magnificu ne bomo videli Roberta Pešuta - Magnifica. V reviji Suzy je razložil, da je gostinstvo precej zahteven posel, zato ne ve, ali bi imel voljo, kaj šele živce, da bi se podal na to področje, sicer pa za nameček niti ne preživlja rad prostih dni za kavarniškimi mizami, čeprav, kot je priznal, imajo tiste pristne svoj čar. »V Ljubljani je kvečjemu en lokal, kamor smo z družbo radi zahajali, in se še vedno dobimo tam. Ampak če bi bil prisiljen odpreti svojo gostilno oziroma kavarno, bi se to zgodilo samo pod enim pogojem, in sicer da bi bilo to mesto, kjer bi se zbirali le najbolj odštekani ljudje. V mislih imam svoje bližnje prijatelje, ki bi poskrbeli za odlično vzdušje,« je o tematiki gostinstva v teh januarskih dneh pripovedoval Pešut.