Zgodba se vleče kot jara kača in ji ni videti konca. Zato poskrbi sam predsednik vlade Golob, ker se s predstavitvijo programa reforme zdravstvenega sistema vse bolj odmika od obljub, ki jih je dal v predvolilni kampanji. Bojim se, da smo volilci plesali »samo eno pomlad«.

Razmere v zdravstvenem domu Ljubljana Bežigrad je enkratno opisal Goran Vojnović v svoji kolumni v Dnevnikovem Objektivu, ko je zapisal: »Nekdo je v bežigrajskem zdravstvenem domu odločil, da se lahko ljudje postavijo v vrsto. In ta nekdo ni nedelujoč zdravstveni sistem, ta nekdo ni zgrešena zdravstvena politika, ta nekdo ni neoliberalni kapitalizem, ta nekdo ni vseprisotna korupcija. Ta nekdo je žal posameznik z imenom in priimkom, butast ali neobčutljiv, vseeno, nekdo, ki je konec leta 2022 ob vsej tehnologiji, ki jo imamo na voljo, s svojo odločitvijo dovolil, da so ljudje več ur stali na mrazu. In tako se zdi naposled nekomu sprejemljivo, kar nikakor ni sprejemljivo. Še več, kar bi moralo biti kaznivo in nekdo bi moral za to kazensko odgovarjati.«

Na novinarski konferenci, kjer sta župan Janković in direktorica ZD Bežigrad novinarjem pojasnjevala razmere v ZD, je župan na pripombo novinarja, zakaj vztraja pri tem, da Poplas Susičeva še naprej zaseda mesto direktorice, namesto da bi predlagal njeno zamenjavo, je užaljeno v pojasnilo zastavil retorično vprašanje, češ, kaj bi se pa spremenilo, če bi zamenjali direktorico? Ali bi dobili 10 oziroma 20 novih zdravnikov? Trdim, da bi se veliko spremenilo. Končalo bi se obdobje samovolje in škodljivega vodenja zavoda, kar bi zagotovilo, da bi ostali zdravniki nadaljevali z delom in pritegnili še druge v zavod.

Kako daleč seže županova palica, se je pokazalo v oddaji Tarča, ko je voditeljica Tei Jarc iz sindikata Mladi plus postavila vprašanje, kaj meni o odgovornosti ljubljanskega župana. Sicer zelo zgovorna, ko je šlo za kritiziranje prejšnje vlade, se je izmikala odgovoru in se izvijala s splošnimi frazami o stanju v zdravstvu. Tudi poslanec Levice Kordiš je bil senca svojih nastopov pred vstopom Levice v vlado. Kritični naboj s protesta zavarovancev je povsem izginili z njihovega repertoarja. Edini, ki je brez kalkuliranja s priimkom pokazal na odgovornost za stanje v primarnem zdravstvu v Ljubljani, je bil dr. Brecelj. Gornjo trditev potrjuje nastop Sanje Ajanović Hovnik, ministrice za javno upravo, v naslednji oddaji Tarča, ko je tudi tokrat voditeljica ministrici postavila vprašanje, kaj meni o odgovornosti župana Jankovića za nevzdržno stanje v ZD Bežigrad in zagovarjanju direktorice. Odgovoru na vprašanje se je na vse pretege izmikala in ni zmogla ponuditi pametnega odgovora. Da bi se izognila vprašanju, je izrekla še večjo neumnost. Odgovora, da je primarno zdravstvo v domeni občine in da vlada pri tem nima nikakršnih pristojnosti, ne bi podal niti dosti manj izobraženi delavec v njenem ministrstvu. Po njenem naj bi dobršen del, če ne najbolj občutljiv, prepustili 220 lokalnim »šerifom«, ki bi brez odgovornosti odločali o usodi primarnega zdravstva. Razumem, da ministrica ni smela brez dovoljenja premierja Goloba po pravici povedati glede odgovornosti župana, da je izrekla nekaj takega, pa kaže na politično nezrelost.

Srčno upam, da se ne bo uresničila Janševa napoved. Da se ne bi, bi pa sporočil predsedniku vlade Golobu naslednje. Ne zapravljajte svojega talenta in karizme za sklepanje nenačelnih koalicij, ker imajo vaši »zavezniki« pri tem večje možnosti za preživetje kot vi.

Jožef Martini, Ljubljana