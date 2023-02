Predsedniški mostovi

Še od časa, ko sta na politični sceni vedrila Milan Kučan in Stipe Mesić, so bili predsedniki Slovenije in Hrvaške tisti, ki so skrbeli za bolj umirjene in prijateljske tone na najvišji politični ravni, tudi kadar so bili odnosi med državama slabi in zaostreni iz tega ali onega razloga, večinoma zaradi meje. Razbremenjeni pooblastil izvrševalcev oblasti so, v nasprotju z vladami, lahko stopili korak nazaj. To je bilo najbolj očitno v obdobju najslabših odnosov med državama po osamosvojitvi, v času vlade Mira Cerarja in tudi še Marjana Šarca, potem ko je Hrvaška izstopila iz arbitraže in zavrnila arbitražno odločbo o meji.