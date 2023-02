(Nedeljski dnevnik) #reportaža Iz Sahare naravnost v mraz Blejskega jezera

Številni možje in žene, odeti v dolge športne plašče, pokriti s pokrivali in obuti v tople čevlje, škornje ali celo cokle z živalskim kožuhom, so postopali po zalivčku Blejskega jezera Mala Zaka. Našitki zastav in kape v njihovih nacionalnih barvah so izdajali, od kod prihajajo. Zrak na Bledu je komaj premogel kakšno stopinjo nad ničlo, Blejsko jezero jih je imelo pet, toda okoli sedemsto mož in žena je tisti dan odvrglo topla oblačila in samo v kopalkah zaplavalo v Blejskem jezeru. Nekateri 50 metrov, drugi sto, tretji 450, v disciplini metulj in prostem slogu.