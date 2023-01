Na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so potrdili informacijo, da so na podlagi naznanila Sove začeli predkazenski postopek in v začetku decembra lani na preiskovalni oddelek ljubljanskega okrožnega sodišča vložili zahtevo za preiskavo zoper dve privedeni fizični osebi zaradi kaznivega dejanja vohunstva.

Za oba obdolžena, ki jima je bila 5. decembra 2022 odvzeta prostost, je sodišče odredilo pripor, so po poročanju Siola pojasnili na tožilstvu, več informacij pa zaradi tajnosti podatkov niso posredovali.

Osumljencema za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine grozi skupaj do osem let zapora.

Medtem ko sta obdolžena v priporu, je zoper njiju s sklepom sodišča pravnomočno uvedena preiskava zaradi suma kaznivega dejanja vohunjenja za tujo obveščevalno službo in kaznivih dejanj overitve lažne vsebine po drugem odstavku 253. člena kazenskega zakonika.

Obe aretirani osebi sta imeli državljanstvi in potne liste tretjih držav in se nista predstavljali kot ruska državljana. Po poročanju Dela je imel vsaj eden od njiju argentinsko državljanstvo.

Kot poroča Siol, naj bi glede na neuradne informacije odkrita celica vohunov iz Ljubljane izvajala operacije ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Operacija naj bi potekala v sodelovanju s tujimi obveščevalnimi službami.

Kot poroča Delo, sta imela ruska agenta najeto pisarno v poslovni stavbi Lesnine na Parmovi ulici v Ljubljani. Podjetje, ki jima je služilo kot krinka za delovanje v Sloveniji, naj bi se formalno ukvarjalo s trgovanjem z nepremičninami in starinami.