Ribakina, ki je bila rojena v Moskvi, je dobila uvodno igro, nato pa je Sabalenki uspelo preobrniti potek igre in je dobila naslednja niza. V tretjem je imela nekaj možnosti, da bi se vrnila, tudi Ribakina, a je bila v samem zaključku bolj zbrana Belorusinja.

Ribakina je lani v Wimbledonu prvič slavila na grand slamih, Sabalenka pa je lovila prvi naslov na štirih največjih turnirjih in je bila favoritinja, saj je ne le višje na svetovni lestvici, ampak je Kazahstanko doslej vselej ugnala. Vse te tri prejšnje dvoboje je tudi odločil tretji niz, nazadnje pa je 24-letnica iz Minska slavila predlani v Wimbledonu.

Sabalenka je dvoboj začela s servisno igro in jo hitro dobila, nato je tudi Ribakina izgubila le eno točko v drugi igri. Kazahstanka je nato v tretji igri prišla do prvega odvzema servisa v finalu, v naslednji pa povedla s 40:0. Ponovila se je druga igra, ko je izgubila le eno točko niza za vodstvo s 3:1.

V nadaljevanju sta igralki dobili naslednji servisni igri, nekoliko težje Sabalenka, nato pa izgubili zaporedne servise, Sabalenka dva. Tako je Ribakina po pol ure povedla s 5:4 in imela servis za osvojitev uvodnega niza, deseto igro je dobila brez izgubljene točke.

To je bil tudi prvi niz, ki ga je v tem letu izgubila Sabalenka. Začela je drugi niz z začetnim udarcem in Ribakina si je priigrala novo priložnost za brejk, ki pa je ni izkoristila, in tekmica je povedla z 1:0. Ribakina je v tretji igri rešila prvi brejk, drugega pa je Sabalenka izkoristila za vodstvo s 3:1.

V četrti igri se je zgodba ponovila, a Kazahstanka druge priložnosti ni izkoristila in je nato zaostajala z 1:4. V naslednji, maratonski igri, je po štirih izenačenjih in treh rešenih brejkih Ribakina dobila drugo igro v nizu. Z napadom na mrežo je zadnjo točko v sedmi igri gladko dobila Sabalenka, a v naslednjem ni izkoristila dveh priložnost za osvojitev niza. Tretjo pa je v naslednji igri za preobrat in izenačenje v nizih na 1:1.

Ribakina je za uvod v tretji odločilni niz povedla na svoj servisni udarec, po vodstvu s 40:0 in 40:30 je končala z asom. V naslednji igri je dobila le točko. Po nekaj predaha je sledila burna peta igra, prinesla je tri izenačenja, prvo priložnost za brejk, ki jo Sabalenka ni dobila, in Ribakina je povedla s 3:2. Gladko dobljeni šesti igri je Sabalenka dodala tri priložnosti za odvzem servisa Ribakovi, z zadnjo je povedla s 4:3.

Belorusinja je z neubranljivim servisom končala izenačeno osmo igro in prišla do igre za zmago, a jo je za znižanje na 4:5 dobila Ribakina. Nov as je Ribakini prinesel točko, po kateri je servirala za svoj prvi naslov na turnirjih velike četverice, a je Ribakina izenačila.

Tudi drugo priložnost je Sabalenka izpustila iz rok in Ribakina je z neubranljivo vrnjeno žogico prišla do priložnosti za brejk. Po četrtem izenačenju je četrto žogo za zmago Sabalenka vendarle pretvorila v zadnjo točko dvoboja. Ribakina je žogo poslala za zadnjo črto.

Igralki sta tudi v finalu prikazali značilne zelo močne udarce z osnovne črte, s katerimi sta na turnirju ugnali tekmice. Leto dni mlajša Ribakina je na poti do finala med drugim izločila tudi prvo nosilko Poljakinjo Igo Swiatek.

Belorusinja bo v ponedeljek na lestvici WTA kljub porazu v finalu druga za Igo Swiatek, ki prepričljivo vodi. Na deseto mesto se bo prebila Ribakina.