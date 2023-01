Kopitar je svoj 15. gol v sezoni dosegel v 14. minuti obračuna na Floridi. Vsega skupaj je v tej sezoni zbral že 40 točk. Hrušičan je v svoji še 17. zaporedni sezoni v ligi NHL vpisal vsaj 40 točk.

Pridružil se je ruskemu zvezdniku Washingtona Aleksu Ovečkinu, ki mu je med še aktivni igralci v ligi prav tako uspel tak podvig.

Za kralje so zadeli še Adrian Kempe, Viktor Arvidsson in Matt Roy, vratar Pheonix Copley pa je zbral 45 obramb za rekord kariere.

Kopitarjev soigralec Kempe je pohvalil ekipo, ki je pokazala pravi značaj pri tej zmagi. »Mislim, da smo v tretji tretjini igrali dobro, očitno pa druga tretjina ni bila naša najboljša. V prvi tretjini smo igrali dobro. Vedeli smo, da bodo pritiskali, in mislim, da smo opravili dobro delo, vse do zadnje minute.«

Kralji so sredi druge tretjine vodili že s 3:0. A so se domači v nadaljevanju vrnili z dvema zadetkoma, zadela sta Ryan Lomberg in Brandon Montour. Kralji so minuto in dve sekundi pred koncem dosegli četrti gol na tekmi, zadel je Roy v nebranjeno mrežo. Domači igralec Carter Verhaeghe je 34 sekund pred koncem postavil končni izid 3:4.

Za goste, ki so izgubili tretjič zapored, sta po dve točki zbrala Verhaeghe, ko je dosegel še podajo, ter z dvema asistencama Matthew Tkachuk. Vratar Alex Lyon je zbral 29 obramb in je še petič v nizu nastopil v začetni postavi ekipe, saj sta še vedno poškodovana prva vratarja panterjev Sergej Bobrovski in Spencer Knight.

Kralji ostajajo na Floridi, ko bodo v noči s sobote na nedeljo igrali proti Tampa Bay Lightning.

Zasedba iz Los Angelesa je v tej sezoni zbrala že 62 točk, s čimer se je zavihtela na prvo mesto tihomorske divizije. Eno točko manj imata ekipi iz Las Vegasa in Seattla.

Tako Vegas Golden Knights kot Seattle Kraken sta vpisala poraza. Zlati vitezi so izgubili v gosteh pri New York Rangers z 1:4, Kraken pa je doživel domači poraz proti Calgary Flames (2:5). Calgary je peti v pacifiški skupini s 57 točkami.

V zahodni konferenci sta od kraljev boljši le ekipi Dallas Stars in Winnipeg Jets s 66 oziroma 63 točkami.

Dallas je ponoči s 2:3 po podaljšku izgubil proti New Jersey Devils.

New York Islanders so z 2:0 ugnali Detroit Red Wings. Hokejisti Toronto Maple Leafs so bili v kanadskem derbiju doma slabši od Ottawe Senators z 2:6.

Vodilna ekipa metropolitanske skupine Carolina Hurricanes je na domačem ledu s 5:4 po podaljšku odpravila San Jose Sharks. Hokejisti Vancouver Canucks pa so s 5:2 premagali Columbus Blue Jackets.