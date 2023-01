V nedeljo bo v Tele2 Areni v Stockholmu pester rokometni spored. Ob 13. uri se bo začela tekma za sedmo mesto med Egiptom in Madžarsko, ob 15.30 za peto mesto med Nemčijo in Norveško, ob 18. uri za tretje mesto med Španijo in Švedsko, ob 20.30 pa bo še veliki finale med Dansko in Francijo.

Francozi so temelje za zmago nad gostitelji postavili v prvi polovici tekme. V 25. minuti so povedli s 14:9, lepo zalogo v golih pa so ubranili vse do konca tekme na nogometnem stadionu s premično streho v švedski prestolnici.

Švedi, ki so najbolj pogrešali poškodovanega Jima Gottfridssona, so se v drugem polčasu borili kot levi. Približali so se na dva gola (22:24 in 23:25), prelomni trenutki dvoboja pa so pred 19.128 gledalci minili v znamenju Francozov, ki so v 55. minuti povedli s 30:24.

Najbolj učinkovit francoski igralec je bil Ludovic Fabregas s šestimi goli, Dika Mem in Kentin Mahe sta dosegla po pet zadetkov. Pri Švedih je Eric Johansson v polfinalu dosegel pet, Jonathan Carlsbogard in Daniel Pettersson pa po štiri gole.