»Razširiti moramo sodelovanje na področju artilerije in začeti z dobavo raket dolgega dosega,« je poudaril Zelenski in hkrati pozval tudi k dobavi bojnih letal. »To so sanje in to je naša naloga,« je nadaljeval.

Ob tem se je zahvalil nemškemu kanclerju Olafu Scholzu in ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu za napovedano pošiljko bojnih tankov leopard in abrams. »Hvaležen sem našim zaveznikom za njihovo pripravljenost, da nam zagotovijo sodobne in zelo potrebne tanke. Način, kako vsi skupaj sodelujemo pri krepitvi svobode, obrambi Ukrajine in Evrope, je zgodovinski dosežek,« je dejal.

Ob tem je Zahod pozval, naj tanke pošlje hitro in v zadostnih količinah. »Hitrost in količina sta zdaj ključnega pomena. Večjo obrambno podporo kot bodo naši junaki na fronti prejeli od sveta, hitreje se bo končala ruska agresija,« je še dodal.

Kijev je skupaj z več zahodnimi državami že dlje časa pozival Nemčijo, naj izda dovoljenje za dobavo tankov leopard, ki jih je Ukrajini pripravljeno poslati več evropskih držav. Nemčija je bila do tega zadržana, v sredo pa je po večmesečnem oklevanju vendarle popustila.

Zavezala se je, da bo Ukrajini dostavila 14 leopardov. Dobavo leopardov pa so napovedale še Poljska, Finska, Španija in Norveška. Tudi ZDA so v sredo napovedale dobavo 31 bojnih tankov M1 abrams in pri tem poudarile, da gre pri njihovi dobavi za zaščito ukrajinskega ozemlja in ne za grožnjo Rusiji.