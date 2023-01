Obilno, močno sneženje, ki se je na širšem Dolenjskem pričelo v nedeljo zvečer in se nadaljevalo skozi ves ponedeljek, je povzročilo nemalo preglavic, zlasti v prometu. Pod težo težkega mokrega snega pa je v ponedeljek malo po 13. uri klonila tri leta stara napihljiva streha velodroma oziroma olimpijskega centra v Češči vasi. Kot je povedal direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac, so gasilci pred tem že črpali vodo s srehe, ki se je nabrala zaradi mokrega snega. »Upoštevali smo vse varnostne protokole, skupaj s podjetjem Duol dodatno napihnili balon in ga segreli. Toda kot pravijo v Duolu, je bilo snega enostavno preveč in streha takšne teže ni mogla zdržati,« je povedal Makovac. Duol je sicer lastnik balona, najemnik je novomeška občina, upravljalec pa Zavod Novo mesto. Ko se je streha začela posedati, je Zavod Novo mesto poskrbel, da v objektu, kjer sicer vsakodnevno trenirajo kolesarji in atleti, ni bilo nikogar. Po besedah Makovca škode še ne morejo oceniti, niti še ni jasno, kakšna je škoda na kolesarskih in atletskih površinah v notranjosti. V ponedeljek so bili na velodromu tudi predstavniki Duola, ki že iščejo rešitve za čim prejšnjo ponovno vzpostavitev objekta. Velodrom, zgrajen leta 1996, je občina v zadnjih letih temeljito prenovila, nadgradila in pokrila, za celotno naložbo pa odštela okoli štiri milijone evrov.

#video Obilno sneženje povzroča številne težave. Med drugim je tudi uničilo napihljivo streho novomeškega velodroma! pic.twitter.com/4oRyP8jjiF — Dnevnik (@Dnevnik_si) January 23, 2023

Sneg in veter sta podirala tudi drevesa

Veter in sneg, ki je ponekod po Sloveniji na debelo pobelil krajino, sta v ponedeljek povzročala številne težave. Zimske razmere so upočasnile promet, močan veter in sneg pa sta podirala tudi drevesa.

Na ponedeljkovo jutro je zaradi zimskih razmer v prometu nastalo več zastojev, na dolenjski in primorski avtocesti je bil v zgodnjih urah promet oviran tudi zaradi zdrsa tovornih vozil. Ker je pihala močna burja, je bil zaprt del primorske avtoceste, na več odsekih so zaradi zimskih razmer izločali tovorna vozila iz prometa, kar pa, kot so povedali na Darsu, niso upoštevali vsi vozniki. Močan veter je na Goriškem odkrival strehe in lomil drevesa, prišlo pa je tudi do izpadov električne energije. Podrta drevesa so ovirala promet tudi na Obali, Dolenjskem in drugod. Močno sneženje se je po državi nadaljevalo tudi čez dan, medtem ko je po nižinah v osrednji in severni Sloveniji marsikje sneg prešel v dež. Na vseh glavnih prometnicah so zastoji nastajali tudi čez dan, ponekod zaradi močnega sneženja, drugje zaradi izločanja tovorih vozil ali plužnih in posipnih skupin.

Sneženje se je v ponedeljek nadaljevalo na Notranjskem, Kočevskem, ponekod na Dolenjskem, Koroškem ter na širšem območju Pohorja. V okolici Ljubljane, kjer je v ponedeljek deževalo, je največ snega zapadlo v okolici Velikih Lašč, kjer je skupna debelina snežne odeje višja kot pol metra, na Vrhniki pa je zapadlo okoli 30 centimetrov snega. x