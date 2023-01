V ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe se prednostno opredeljujejo bolniki, ki so imeli v posamezni enoti nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi svojo zdravstveno dokumentacijo, so zapisali na spletni strani ZD Ljubljana. Ob tem poudarjajo, da bo opredeljevanje pacientov potekalo sprotno ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav.

Prva ambulanta za neopredeljene bo v ZD Šiška delovala ob ponedeljkih, sredah in četrtkih, in sicer od 7. do 11. ure. Druga bo v enakem časovnem terminu delovala ob ponedeljkih in sredah. Bolniki se lahko na pregled naročijo prek telefonske številke 01 5815 376 v ordinacijskem času ambulante.

V ZD Polje ambulanta za neopredeljene ob ponedeljkih in torkih deluje od 7. do 11. ure, ob četrtkih od 14.30 do 18.30, ob petkih pa od 7. do 13. ure. Ambulanta bo odprta tudi ob sobotah, in sicer od 7. do 13. ure. Naročanje na pregled je možno na telefonski številki 01 5864 902 v ordinacijskem času ambulante.

Dodatne ambulante za neopredeljene se bodo v januarju in februarju odprle tudi v preostalih enotah ZD Ljubljana. "O pričetku odprtja preostalih ambulant in njihovem urniku bomo javnost sprotno obveščali," so sporočili iz ZD Ljubljana. V enoti Bežigrad pa morata novi zdravnici najprej polno opredeliti bolnike, nato pa bodo tudi tam odprli ambulanto za neopredeljene.

Prve ambulante za osebe brez izbranega zdravnika so se po državi začele odpirati prejšnji teden.

Prejšnji ponedeljek so tovrstno ambulanto odprli tudi v ZD Celje, kjer pravijo, da so bili na morebitno večje zanimanje bolnikov za vpis v ambulanto dobro pripravljeni, vendar ga v prvem tednu delovanja ambulante ni bilo.

Opažajo pa, da je ambulanta za osebe brez izbranega osebnega zdravnika postala prepoznavna, saj so v prvih štirih dneh delovanja ambulante vpisali 15 oseb, prejeli telefonske klice in poizvedbe pacientov prek e-pošte. Zainteresirane so seznanili, da se lahko vpišejo kadarkoli in da samo zaradi tega ni potreben obisk v ambulanti.

Do konca meseca januarja bo ambulanta delovala po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani ZD Celje, nato se bodo glede na potrebe občanov Celja, Štor, Vojnika in Dobrne odločili, ali je potrebna kakšna prilagoditev, so sporočili iz ZD Celje.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je prejšnji teden poudaril, da so ambulante za neopredeljene kratkoročna rešitev za pomanjkanje družinskih zdravnikov, trenutno jih po njegovih besedah manjka 300. Število ambulant bodo še prilagajali in dopolnili navodila za njihovo delovanje, je dodal in poudaril, da so nekateri prvi odzivi zelo pozitivni.