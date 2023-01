Poraz proti Cluju med tednom je močno pokvaril vzdušje pri košarkarski Cedeviti Olimpiji. Ne le, da so se jim možnosti za preboj v drugi del evropskega pokala močno zmanjšale, po koncu je obupano deloval tudi trener Jurica Golemac, ki je brez dlake na jeziku povedal, da nima na voljo moštva za boj na dveh frontah in da po treh mesecih govora o okrepitvi to ni več tema zanj, temveč za vodstvo kluba. Na koncu iz vsega skupaj ni bilo nič, saj se je že naslednji dan oglasil direktor Davor Užbinec ter pojasnil, da so klub, ki želi ravnati odgovorno. Finančnih sredstev za pomoč Golemcu, ki se je ob številnih poškodbah in boleznih igralcev znašel v nezavidljivem položaju in na udaru kritik navijačev, torej ni, kar lahko v »prevodu« razumemo tudi kot neke vrste neambicioznost kluba, ki je v preteklosti, še posebej ko je kot Cedevita še domoval v Zagrebu, znal venomer potegniti pravilne poteze med sezono. V 16. krogu lige ABA Olimpija zdesetkana potuje v Beograd k Crveni zvezdi, kjer jo čaka misija nemogoče.

Tako Olimpija kot Crvena zvezda imata v jadranskem prvenstvu trenutno po devet zaporednih zmag in lovita deseto. Glede na to bi lahko razumeli, da bo šlo za derbi najbolj vročih ekip v regiji, a bo vse prej kot to. Morala Ljubljančanov je namreč po porazu proti Cluju nizka, za nameček bo še naprej brez Zorana Dragića in znova brez Karla Matkovića, ki ima po besedah Golemca težko razumljive težave. Hrvaški center namreč tarna zaradi hude vrtoglavice, njen izvor pa je nepojasnjen. »Ne za Zvezdo in Joventut, vprašljiv je za celotno sezono. Tako to gre pri nas letos,« je dejal razburjeni Jurica Golemac, ki pogreša tudi Marka Radovanovića in Jana Kosija.

Zmaji bodo v Beogradu morali paziti, da ne bo prišlo do blamaže. Zvezda ima namreč vrhunsko zasedbo z izjemno motiviranim Facundom Campazzom. Ko zavohajo kri, predvsem pred domačimi navijači, se ne ustavljajo ne glede na prednost, ki si jo priigrajo. »Zvezda je v tej sezoni sestavila verjetno kar najboljšo ekipo v zadnjih 20 letih. Je vodilna ekipa regionalnega tekmovanja, obenem pa v povsem realnem boju za mesto v končnici evrolige. Po seriji slabših tekem moramo dati vse od sebe, da se lahko s fizično in intenzivno igro enakovredno zoperstavimo našim tekmecem. Popraviti moramo vtis in se počasi začeti dvigovati,« je jasen Golemac.

Liga ABA, 16. krog: Split – FMP 91:95 (Shorter 27; Manojlović 18), Mornar – Cibona 83:81 (Pecarski 18, Glas 17, Vujačić 4; Aranitović 22, Mesiček 3), MZT – Budućnost 86:90 (V. Stojanovski 20; Bell-Haynes 22), Mornar – Igokea 70:65 (Hale 18; Tanasković in Milosavljević po 14), S. centar – Partizan sinoči, danes ob 18. uri: C. zvezda – Olimpija, ob 20. uri: Mega – Zadar, vrstni red: Partizan 13-2, FMP 12-4, C. zvezda 13-1, Olimpija 12-2, Budućnost 10-6, Zadar 8-7, S. centar 7-8, Cibona 6-10, Split 5-11, Igokea, Mega, Mornar po 5-10, Borac 4-12, MZT 2-14.