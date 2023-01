Peti nosilec Rubljov je po 2 urah in 11 minutah premagal 25. nosilca Daniela Evansa s 6:4, 6:2, 6:3 in se tretjič v karieri prebil v osmino finala. Zdaj ga tam čaka zanimiv obračun proti 19-letnemu Runeju. Deveti nosilec in zmagovalec lanskega mastersa v Parizu je bil prav tako s 3:0 v nizih boljši od Francoza Uga Humberta. Premagal ga je s 6:4, 6:2, 7:6 (5) po dveh urah in osmih minutah. Lani je ob prvem nastopu v Avstraliji Rune izpadel v prvem krogu.

Veselje ob napredovanju domačina

Na veselje domačih navijačev je tretji krog v Melbournu drugič zapovrstjo preskočil tudi Alex De Minaur. Po dveh urah in 10 minutah je s 7:6 (0), 6:2, 6:1 ugnal Francoza Benjamina Bonzija. Za preboj v svoj drugi četrtfinale v karieri na grand slamih (OP ZDA 2020) se bo 23-letnik pomeril z boljšim iz današnjega večernega dvoboja med Srbom Novakom Đokovićem in Bolgarom Grigorjem Dimitrovom.

Napredovala sta še dva Američana, Tommy Paul in Jeffrey Wolf. Oba sta za to potrebovala tri nize. Paul je bil za drugi nastop v četrtem krogu turnirjev velike četverice s 6:1, 6:4, 6:3 boljši od rojaka Jensona Brooksbyja, tudi Wolf pa je premagal rojaka, in sicer Michaela Mmoha s 6:4, 6:1, 6:2 in ob prvem nastopu v glavnem delu žreba v Melbournu takoj napredoval med 16 najboljših. Na tekmeca v osmini finala oba še čakata.

V preostalih dveh dvobojih se bosta udarila Škot Andy Murray proti Špancu Robertu Bautista-Agutu ter Američan Blake Shelton proti domačinu Alexeiju Popyrinu.

Olimpijska prvakinja v manj kot dveh urah do zmage

V ženski konkurenci je končanih že šest od osmih današnjih dvobojev. Olimpijska prvakinja iz Tokia Benčič je premagala Italijanko Camilo Giorgi s 6:2, 7:5, na igrišču pa se je potila uro in 41 minut. Švicarka na začetku te sezone igra v odlični formi, dobila je turnir v Adelaidi, za preboj v četrtfinale pa se bo pomerila proti peti nosilki Sabalenki. Ta je oddala še dve igri manj, potem ko je premagala Belgijko Elise Mertens s 6:2, 6:3.

Po dveh nizih so v osmino finala napredovale še Čehinja Karolina Pliškova, Hrvatica Donna Vekić in Kitajka Shuai Zhang. Prva je s 6:4, 6:2 premagala Rusinjo Varvaro Gračevo, druga s 6:2, 6:2 Španko Nurio Parrizas-Diaz, zadnja pa je bila s 6:3, 6:2 boljša od Američanke Katie Volynets.

Prvič v karieri je med 16 najboljših napredovala 17-letna Čehinja Linda Fruhvirtova. Ta v glavnih delih žrebov šele drugič nastopa na turnirjih velike četverice, za nastop med najboljših 16 pa je ugnala rojakinjo Marketo Vondroušovo s 7:5, 2:6, 6:3.

Dva ženska dvoboja se bosta začela v večernem sporedu tekmovanja, Rusinja Jekaterina Aleksandrova bo igrala proti Poljakinji Magdi Linette, ena izmed favoritinj, Francozinja Caroline Garcia pa proti Nemki Lauri Siegemund.