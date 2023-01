Preiskovalci so na računalniku osumljenca našli 150 map z različnimi imeni deklet. Nekatere so vsebovale na tisoče slik določene žrtve. »Življenje svojih žrtev je spremenil v pekel,« je dejal tiskovni predstavnik tožilstva. Po navedbah tožilstva gre za največji primer spletne zlorabe na Nizozemskem doslej.

Vseh deklet še niso identificirali. Žrtve so večinoma mladoletne in prihajajo z vseh konec države. Najmlajša žrtev je po doslej znanih podatkih stara 13 let..

Osumljenec je vedno deloval na enak način, je pojasnil tožilec. Z dekleti, ki se jim je predstavil z lažnim imenom, je stopil v stik prek družbenih omrežij in jim najprej ponudil denar za gole fotografije, nato pa jim zagrozil, da bo slike objavil, če jih ne pošljejo še več. V nekaterih primerih naj bi to tudi storil.

Domnevni storilec, ki prihaja iz mesta Etten-Leur na jugu Nizozemske, naj bi bil aretiran oktobra lani, vendar je primer šele zdaj prišel v javnost, še poroča dpa.

Njegova dejanja so prišla na dan po tistem, ko je eno od deklet vložilo prijavo. Doslej je kazensko ovadbo proti moškemu vložilo osem deklet, preiskovalci pa pričakujejo, da bo to število še naraslo.