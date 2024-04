Tole so nasveti vrtnarjev, ki vedo, kako lahko za vedno preženete polže s svojega vrta:

Koruzna moka

Ta vrsta moke, ki je zanje sicer usodna, polže neverjetno privlači. Zvečer na vrt postavite kozarec koruznega zdroba. Zjutraj boste okoli njega našli kup mrtvih polžev. To ponovite vsak večer, dokler popolnoma ne uničite teh škodljivcev.

Pivo

Polži prav tako ne prenašajo piva, čeprav ga obožujejo. Pivo nalijte v plitvo posodo in jo postavite na vrt. Zjutraj boste v njem našli mrtve polže, ki jih pivo privablja kot čebele.

Jajčne lupine in kavna usedlina

Jajčna lupina polže moti, ker ne morejo splezati čez ostre robove, kavna usedlina pa jih odbija že z vonjem. Zato okoli vrta postavite pregrado iz jajčnih lupin in kavne usedline.

Pesek

Nasut pesek okoli vrta bo enako učinkovit kot jajčne lupine. Polže zaustavi, vaše rastline pa bodo zavarovane.

Amoniak

Pripravite mešanico amoniaka in vode v razmerju 1: 6. Razpršite jo po vrtu in polži, tako poklicni vrtnarji, se vašemu zelenjavnemu vrtu ne bodo več približali.

Vrečke za smeti

Razporedite jih po dvorišču in vanje nalijte nekaj vode. Polži, ki jih privlači vlaga, bodo zlezli v vrečko in vas zjutraj tam pričakali. Od vas pa je odvisno, kaj boste naredili z njimi.

Naravni plenilci

Ježi, žabe in kokoši se prehranjujejo tudi s polži. Če imate te živali na vrtu, se mu polži ne bodo približali.

Baker

Če nič od naštetega ne pomaga, namestite okoli solate ali tam, kjer ste posadili sadike in občutljiva zelišča, bakrene cevi. To je sicer najdražja metoda, je pa popolnoma učinkovita. Baker namreč reagira na sluz, škodljivci pa to občutijo kot električni tok. Edina težava je, da polži z vrta ne bodo mogli pobegniti, zato vrtnarji predlagajo, da v bakreno žico postavite še pasti iz koruznega zdroba ali piva.