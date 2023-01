V Saporu so se skakalne moči prvič to zimo nekoliko premešale. Dosedanji štirje zmagovalci tekem Dawid Kubacki, Halvor Egner Granerud, Anže Lanišek in Stefan Kraft so bili tudi danes pri vrhu, a v četveroboj so dobili novega konkurenta. Najboljše skakalce to zimo je na domačih tleh ugnal najboljši skakalec lanske zime Rjoju Kobajaši, ki je očitno ujel pravo formo.

Kobajaši je do 28. zmage v karieri prišel po zaslugi odličnega drugega skoka, ko je v težkih razmerah z drugega mesta napredoval do končnega slavja. Za Japonca se je poteza, da je izpustil prizorišče v Zakopanah in se posvetil treningu na domačih tleh, izkazala za odlično. Številni najboljši skakalci so imeli v finalni seriji ob vetru v hrbet težave, 26-letni Japonec pa je skočil odlično in za kar 7,2 točke prehitel vodilnega po prvi seriji Dawida Kubackega. Tretji je bil Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je še na sedmi tekmi zapored stopil na oder za zmagovalce.

Timi Zajc se prebuja

Slovenski skakalci prvi dan v deželi vzhajajočega sonca niso blesteli. Letos izvrstni Anže Lanišek je bil ponovno najboljši na šestem mestu, a noben skok ni bil pravi, da bi se lahko boril za sam vrh. Veliko bolj je tako s sedmim mestom zadovoljen Timi Zajc, ki je tretjič letos posegel v najboljšo deseterico. S tem pa tudi sebi dokazuje, da lahko dobro skače tudi na tekmah in se še posebej veseli prihodnjega tedna, ko bodo na sporedu prvi poleti sezone v avstrijskem Kulmu. V skladu z letošnjo sezono je nastopil najbolj izkušeni Peter Prevc, ki je zasedel 15. mesto, tri mesta za njim je bil Žiga Jelar. Do točk pa je na 29. mestu prišel še Lovro Kos. Domen Prevc je obstal v prvi seriji, Žak Mogel pa v kvalifikacijah.