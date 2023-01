V prestolnici BiH Sarajevo se je ponoči v središču mesta v narasli reki Miljacka utopilo dekle. Okoliščine še niso znane.

Dež, ki je v BiH začel padati v sredo, je sicer povzročil nagel porast gladine rek, a se danes razmere večinoma umirjajo. Drina je danes prestopila bregove pri krajih Bratunac in Zvornik na vzhodu BiH. Dež ovira tudi promet po državi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

O obilnih padavinah danes poročajo iz Srbije, in sicer na jugu in jugozahodu države, kjer reševalci in meščani v Novem Pazarju iščejo pogrešani osebi, ki ju je odnesla narasla reka Travnica, ko sta na njenih bregovih postavljali vreče s peskom. Domnevajo, da sta se utopili. Reka je sicer odnesla še eno osebo, ki pa so jo rešili, poroča regionalni mediji.

Zaradi obilnih padavin so razglasili izredne razmere v Prijepolju in Sjenici, poplavljenih je več deset hiš, ogroženih pa je jih je še več sto, več ljudi so evakuirali. Izredno obrambo pred poplavami so uvedli na več rekah na jugu in jugozahodu Srbije, tudi na območju Novega Pazarja, poročajo srbski mediji.

Hidrolog Dejan Vladiković je za srbsko televizijo RTS povedal, da so največji porast vodostaja zabeležili na rekah Lim in Drina ter v zgornjem toku Zapadne Morave, potem ko je na jugozahodu države padlo od 20 do 40 milimetrov dežja. Ocenil je, da bo na ogroženih območjih gladina rek še naraščala v prihodnjih 12 urah, vrh poplavnega vala pa gre pričakovati v večernih urah v Prijepolju.

Zaradi obilnih padavin, ki na severu Kosova padajo neprestano od srede zvečer, je reka Ibar prestopila bregove blizu glavnega mosta na severu Mitrovice ter v krajih Zubin Potok in Leposavić. V občini Zvečan je poplavljenih več kot 50 hiš.

Poveljnik gasilcev v Zvečanu Vladan Radomirović je povedal, da so to najtežje razmere v zadnjih 50 letih, saj je zaradi narasle reke Ibar in drugih rek ogroženo celotno območje, sprožil pa se je tudi zemeljski plaz. Moten je tudi medkrajevni promet, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Z razmerami na poplavljenih območjih sta danes obrambni in notranji minister, Miloš Vučević in Bratislav Gašić, seznanila ostale člane vlade. Povedala sta tudi, da so na terenu vojaki, Gašić pa je nato odšel na ogled poplavljenih območij.

Na Hrvaškem zaradi padavin v Karlovački županiji danes narašča reka Suvaj, ki ogroža prebivalce občine Tounja, kjer je poplavila več hiš. Iz države so sicer zaradi obilnih padavin o poplavah poročali v torek in sredo, danes pa se razmere večinoma umirjajo.