In nadaljeval: »Ko je življenje postalo težko in so moški začeli jemati veliko tablet, pa so se v zdravniške ambulante zgrinjale zastopnice za zdravila, ob katerih si pozabil na vse težave. Očitno bodo kmalu tudi one videti, kot je zdaj letalska posadka na lokalnem letu v zakotni kraj. A vem, da s tem nastaja prostor za nov najbolj vroč poklic. Morda intergalaktična uslužbenka za komunikacije na vesoljski ladji na oddaljenem sončnem sistemu, morda kontrolorka parkiranja.« Vedno novi poklici torej nastajajo in izumirajo tudi v resničnem življenju, saj se trg dela vse hitreje spreminja. Potem ko je bilo rudarstvo pred dvema stoletjema ena najbolj perspektivnih panog, je poklic rudarja v zatonu, od pojava mobilnih telefonov s kamero izginjajo poklicni fotografi, računalniki in internet so oklestili zaposlene tudi na poštah, v bančništvu, administraciji ali fotokopirnicah, globalizacija je izrinila tekstilno, obutveno in še kakšno industrijo v državah z dražjo delovno silo, z izginjanjem meja v EU izginjajo tudi cariniki ...

Stari poklici izginjajo

Živimo v dobi izjemnega napredka, kjer se družba vsakih nekaj let zaradi napredka spremeni bistveno bolj, kot se je spremenila prej v desetletjih. Tudi zato se bo v naslednjih letih svet temeljito spremenil, v prvi vrsti zaradi izjemne globalizacije storitev, trgovine in medijev, najbolj pa zaradi pojava umetne inteligence, ki bo integrirana v vsakdanje življenje. Poklici, ki izginjajo, so tudi določeni obrtni poklici in poklici, vezani na tradicionalen način dela v proizvodnji. Glede na izjemno hiter tehnološki razvoj in inovacije, vse večjo okoljevarstveno naravnanost ter upoštevajoč velike demografske spremembe na trgu dela lahko pričakujemo, da bodo tudi v prihodnje iskani poklici s področja znanosti in tehnologije, zdravstva in zdravstvene nege, informacijske tehnologije, izobraževanja ter okoljevarstva,« o izumirajočih poklicih in poklicih prihodnosti pravijo na ministrstvu za delo.

»Izumirajo tisti poklici, ki so vezani na nekatere tradicionalne storitvene dejavnosti. Če ni šivilje ali krojača, ste si zdaj lahko kupili novo, poceni obleko. A če bodo še rasle cene in se bodo spremenile vrednote potrošnikov, ki ne bodo tako zlahka kupovali česar koli, bodo poklici, ki so izumrli zaradi globalizacije in vedno razpoložljivega cenejšega blaga, spet zanimivejši in se bodo morda vrnili. V prihodnosti pa se bodo poleg digitalnih znanj najbolj iskalo poklice, ki so vezani na medčloveške odnose, skrb za zdravje, ljudi, starajočo se družbo. Te storitve so personalizirane, ne morejo jih opravljati roboti, ampak mlajši ljudje. To se z dramatičnim obratom družbe na Zahodu že kaže, zato imamo krize v zdravstvu. Družba se mora iz tega izviti socialno kohezivno, sicer bomo pristali tam kot nekoč, ko so bili prisiljeni ljudi puščati umreti. Covid je tako stanje delno že vzpostavil. Starejša družba terja večjo skrb za starostnike, a v Evropi tega nihče noče početi, zato se uvaža delovno silo, od smetarjev do zidarjev. Domačinom se zdi neugledno, celo nekulturno opravljati določene posle, ki jih nujno potrebujemo. Problema deficitarnih poklicev ni moč rešiti zgolj z višjimi plačami, ustreznim izobraževanjem ali migracijami, ampak bi bilo treba vplivati tudi na kulturno-civilizacijske vrednote ljudi,« razmišlja ekonomist dr. Bogomir Kovač. »V prihodnosti bodo najbolj zaželeni poklici, ki bodo usmerjeni v skrb za ljudi, ne le v tehnologijo, ki bo sama poskrbela zase. Družba se vse bolj razkraja prav zaradi zanemarjanja človeške narave družbe. To je treba rešiti, pri tem pa ne smemo posegati po tržnih, neoliberalnih orodjih, ki so nas pripeljala sem. Ekonomijo smo postavili preveč v ospredje, pred vse drugo, a to ni prav, saj smo ljudje vendarle predvsem socialna bitja,« dodaja Kovač.

Prihajajo novi poklici

»Težko z gotovostjo napovemo, kateri novi poklici se bodo razvijali, vendar je gotovo značilnost vseh novih poklicev stalno pridobivanje, dopolnjevanje ter izmenjava veščin, znanja in izkušenj. Znanja, predvsem specifična, bodo vedno iskana. Izobrazba bo še vedno ključna pri mnogih delodajalcih. Vendar je in bo bistveno tudi vseživljenjsko učenje, saj se pot pridobivanja znanj in veščin ter osebnostnega razvoja ne sme končati z zaključkom formalnega izobraževanja. Kot posamezniki in družba bomo v prihodnosti uspešni le, če bo znanje visoko na lestvici vrednot in če bomo stalno skrbeli za ustrezno raven izobraženosti. Ključni nasvet, ki ga damo študentom in študentkam, je prav to, da karierni razvoj ni le odločitev o smeri izobraževanja in zaposlitvi, ampak gre za vseživljenjski poklic,« pravi Tamara Boh iz Kariernega centra Univerze v Ljubljani, kjer skušajo študentom tudi z najrazličnejšimi delavnicami pomagati pri pridobivanju ključnih znanj za uspešno karierno pot.

Sogovorniki se raje izognejo konkretnejšim napovedim, kateri poklici bodo v prihodnosti najbolj perspektivni ali donosni, a jih je nekaj vendarle moč našteti. »Najbolj iskani poklici prihodnosti so sodeč po svetovnih medijih in raziskavah podatkovni analitiki, razvijalci aplikacij in arhitekti, umetna inteligenca in strojno učenje, strategi v digitalnem marketingu, poslovni analitiki in razvijalci poslovnih procesov, predvsem v povezavi z digitalizacijo. Tako nekako, pravijo tuji viri, gre tudi lestvica najbolj plačanih poklicev, seveda so na lestvici zelo visoko tudi zdravniki in kirurgi,« ugotavlja Tamara Valenčič, samostojna strateška strokovnjakinja za razvoj ljudi in organizacij.

Omrežje LinkedIn je na seznam novih poklicev, ki bi se lahko pojavili do leta 2030, uvrstilo upravljavca prometa dronov, inženirja za ravnanje z odpadki, strokovnjaka za vnovično vzpostavitev zelenih površin, upravljavca interakcij med ljudmi in stroji, razvijalca organov in razvijalca izkušenj v navidezni resničnosti. Drugi že napovedujejo tudi strokovnjake za dobro kondicijo osebnih financ, virtualne osebne nakupovalce, pilote in turistične vodnike v vesolje, arhitekte za vesoljsko infrastrukturo ... Glede na prizvok pomembnosti in bujno domišljijo, ki ju vsebujejo številni novi poklici, se bo morda kmalu iskalo tudi specialiste za poimenovanje teh poklicev.

*** Kot posamezniki in družba bomo v prihodnosti uspešni le, če bo znanje visoko na lestvici vrednot in če bomo stalno skrbeli za ustrezno raven izobraženosti. Ključni nasvet, ki ga damo študentom in študentkam, je prav to, da karierni razvoj ni le odločitev o smeri izobraževanja in zaposlitvi, ampak gre za vseživljenjski poklic. Tamara Boh, Karierni center Univerze v Ljubljani

Okvir AB 520 Omrežje LinkedIn je na seznam novih poklicev, ki bi se lahko pojavili do leta 2030, uvrstilo upravljavca prometa dronov, inženirja za ravnanje z odpadki, strokovnjaka za vnovično vzpostavitev zelenih površin, upravljavca interakcij med ljudmi in stroji, razvijalca organov in razvijalca izkušenj v navidezni resničnosti.