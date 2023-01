Dvakratni zmagovalec Melbourna v letih 2009 in lani je bil tudi pred poškodbo daleč od svoje prepoznavne ravni. Že od prihoda v Avstralijo, kjer je izgubil tudi oba posamična obračuna na pokalu United, nikakor ni našel prave igre.

McDonald je v prvem nizu izkoristil številne napake Nadala in povedel z dvema »breakoma« prednosti (4:1). Šestintridesetletnik z Majorke je enega od dveh odvzemov servisa še izničil, drugega pa ne.

V drugem nizu je 27-letni Kalifornijec znova povedel z »breakom«, a je v četrti igri Nadal izenačil. V sedmi pa je Američan znova povedel, po obrambnem udarcu v naslednji igri pa je Španec začutil bolečino in zahteval zdravniški odmor.

Po nekaj minutah v garderobi se je vrnil na igrišče in ob težavah z gibanjem zaigral bolj agresivno, raven tekmeca pa je precej padla. Vseeno je v ključnih trenutkih Američan bolj premikal Nadala po igrišču in v 11. igri tretjega niza prišel do odločilnega »breaka«.

Šestintridesetletnik z Majorke je prvič izgubil v drugem krogu OP Avstralije, pred tem pa je dvakrat zaradi poškodbe odpovedal udeležbo v deželi tam spodaj (2006, 2013). Enkrat je izgubil že v prvem krogu (2016).

McDonald, sicer 65. igralec lestvice ATP, pa je na drugi strani dosegel šele drugo zmago v 15 obračunih nad igralci najboljše deseterice. To mu je leta 2019 uspelo proti Argentincu Juanu Martinu Del Potru v Delray Beachu.

Ogromno težav je imel tudi Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Polfinalist OP ZDA leta 2021 in lanski četrtfinalist v Melbournu je že v prvem dvoboju izgubil niz proti rojaku Vaseku Pospisilu, tokrat pa je v drugem krogu izgubil prva dva proti Slovaku Alexu Molčanu.

V nadaljevanju je 22-letnik iz Montreala zaigral bolje in po treh urah in štirih minutah s precej boljšim tenisom slavil s 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Brez težav pa je napredoval lanski polfinalist OP ZDA, Američan Frances Tiafoe. Štiriindvajsetletnik je s 6:4, 6:4, 6:1 premagal 17-letnega Kitajca Junchenga Shanga.

Organizatorje večino popoldneva v Melbournu moti dež, zaradi česar igrajo le dvoboje na treh pokritih igriščih. Že v torek so morali prestaviti številne obračune, ki so se bodisi zavlekli bodisi so bili prekinjeni zaradi vročine in dežja.