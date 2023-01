Kot so pojasnili pri Evropskem parlamentu, bi morala revidirana zakonodaja izboljšati varstvo okolja in zdravja ljudi, hkrati pa v celoti izkoristiti priložnosti, ki jih odpadki ponujajo za doseganje ciljev EU glede krožnega gospodarstva in gospodarstva brez onesnaževanja.

V sprejetih izhodiščih so se poslanci med drugim zavezali za prepoved pošiljk vseh odpadkov, namenjenih za odstranjevanje znotraj EU, razen ko so te odobrene »v omejenih in dobro utemeljenih primerih.« Predlagana zakonodaja bi prepovedala tudi izvoz nevarnih odpadkov iz EU v države, ki niso članice OECD. Na drugi strani pa bi bil izvoz nenevarnih odpadkov za predelavo dovoljen samo v tiste države nečlanice OECD, ki s tem soglašajo ter dokažejo svojo sposobnost za trajnostno omenjenih obdelavo odpadkov.

Poslanci so podprli tudi prepoved izvoza plastičnih odpadkov v nečlanice OECD in postopno opustitev njihovega izvoza v države OECD. Evropski poslanci pozivajo tudi k oblikovanju mehanizma EU, ki bo države članice usmerjal pri izvajanju inšpekcijskih pregledov in preprečevanju ter odkrivanju nezakonitih pošiljk odpadkov ter bo temeljil na analizi tveganj.

Odpadke bi spremenili v vire na skupnem trgu

»Odpadke moramo spremeniti v vire na skupnem trgu ter s tem bolje poskrbeti za naše okolje in konkurenčnost. Nova pravila nam bodo tudi olajšala boj proti kriminalu na področju ravnanja z odpadki v EU in izven nje. S prepovedjo izvoza plastičnih odpadkov, ki jo predlagamo, si prizadevamo za veliko bolj inovativno in krožno gospodarstvo povsod, kjer je vključena plastika. To je prava zmaga za naslednje generacije,« je o predlagani zakonodaji povedala poročevalka Pernille Weiss iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP).

Predlog za reformo pravil EU o pošiljanju odpadkov, ki določajo postopke in nadzorne ukrepe za njihovo pošiljanje glede na izvor, namembni kraj, prevozno pot, vrsto poslanih odpadkov in vrsto obdelave, ki se uporablja, ko odpadki prispevajo v namembni kraj, je Evropska komisija predložila že sredi novembra predlani.

Po podatkih iz leta 2020 je izvoz odpadkov iz EU v države, ki niso članice EU, dosegel 32,7 milijona ton, kar predstavlja približno 16 odstotkov svetovne trgovine z odpadki. Države EU pa si med seboj vsako leto pošljejo približno 67 milijonov ton odpadkov.