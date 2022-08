Vesolje in odpadki

Skoraj se že končuje postpandemijsko poletje, za katero se zdi, kot bi se začelo včeraj, tako da se človek vedno znova sprašuje, kako je zares mogoče biti gospodar svojega časa, ko s časom gospodari kapital!? Bo še kdaj prišel čas, ko boš lahko brez skrbi sedel pred ekran, naj bo to filmsko platno ali telefonski ekranček, in si ogledal nekaj, kar te ne bo vznemirilo in spravilo v črne misli o prihodnosti ali okolju?