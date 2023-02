Kot je razvidno iz danes objavljene analize Inšpektorata RS za okolje in prostor, se je število izvoznih deklaracij lani v primerjavi z letom 2021 povečalo za 21 odstotkov. Sprejete so bile 3203 deklaracije, leto pred tem jih je bilo 2649. Za podoben odstotek se je v primerjavi z letom 2021 povečala tudi količina izvoženih odpadkov.

V slabih 90 odstotkih prejetih izvoznih deklaracij se je izvažalo odpadno plastiko, iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF) ter odpadne kovine in odpadne barvne kovine. Povečal se je izvoz odpadnega papirja in odpadne plastike, prav tako RDF in odpadnih kovin, slednjih predvsem v Turčijo. Sprejete so bile izvozne deklaracije za 17 različnih namembnih držav, v letu 2021 denimo za 20 namembnih držav. Za več kot 79 odstotkov deklaracij sta bili namembni državi BiH in Srbija.

Največ odpadne plastike pošiljamo v Turčijo

V primerjavi z letom 2021 se je vnovič spremenil trend pošiljanja odpadne plastike. Še vedno je bila najpogostejša namembna država Turčija, pošiljke odpadne plastike pa se je ponovno začelo pošiljati v azijske države, kot so Malezija, Indonezija in Vietnam. Izvoz odpadkov na Kitajsko se je popolnoma ustavil, sprejeta namreč ni bila nobena izvozna deklaracija za pošiljanje odpadkov, so pojasnili na inšpektoratu.

Na slovenskih carinskih izpostavah je bilo sprejetih tudi 2712 izvoznih deklaracij za izvoz odpadne plastike in RDF v tretje države, kar je skoraj 36 odstotkov več kot v letu 2021, ko je bilo sprejetih 1996 izvoznih deklaracij. Tako po številu deklaracij kot količini je bilo največ deklaracij sprejetih za izvoz v BiH (izključno RDF), v primerjavi z letom 2021 se je izvoz odpadne plastike v Turčijo zmanjšal za več kot 25 odstotkov, kar je posledica spremembe turške nacionalne zakonodaje, ko so prepovedali uvoz določenih vrst oziroma kod odpadne plastike.

Po letu premora izvoza v azijske države se je v letu 2022 odpadno plastiko ponovno izvažalo v Malezijo, Indonezijo, Vietnam in Laos. V primerjavi z letom 2021 se je število namembnih držav iz sedmih povečalo na osem držav, poleg že omenjenih sta bili namembni državi za izvoz odpadne plastike še Pakistan in Srbija. Skupno se je količinsko v primerjavi v letom 2021 izvozilo za več kot 26 odstotkov več odpadne plastike.

V zvezi z uvozom odpadkov pa inšpektorat navaja le, da se je v Slovenijo lani uvažalo največ odpadnih kovin in odpadnih barvnih kovin, odpadnega papirja in odpadne plastike.