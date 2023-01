Nuklearka lahko obratuje do leta 2043

Krška nuklearka je 13. januarja, po dve leti in tri mesece trajajočem postopku, pridobila okoljevarstveno soglasje, ki ji omogoča obratovanje do leta 2043. Toda to je le eden od sicer ključnih pogojev; med drugim jo leta 2033 čaka nov temeljit desetletni varnostni pregled.