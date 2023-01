Iz londonske policije so sporočili, da so 22-letnega moškega, ki je osumljen umora, prijeli v kraju Barnet severno od Londona, ko je poskušal pobegniti z avtomobilom. Ocenjujejo, da je moški iz avta tudi streljal, poroča britanski BBC. Spominska slovesnost je po navedbah duhovnika Jeremyja Trooda v cerkvi potekala za 20-letnico in njeno mamo, ki sta zaradi bolezni umrli novembra lani.

Sedemletnica se po streljanju še vedno bojuje za življenje. 12-letno deklico so zaradi lažjih poškodb že odpustili iz bolnišnice, štiri ženske pa ostajajo hospitalizirane. Župan Londona Sadiq Khan je streljanje označil za pretresljivo, britanska notranja ministrica Suella Braverman pa je izrazila veliko zaskrbljenost zaradi šokantnega streljanja.

Osumljenec je po podatkih policije na zbrane najverjetneje streljal z šibrovko in tako ranil več oseb naenkrat. Motiv za napad še ni znan, britanski mediji pa ugibajo, da za napadom stojijo mamilarske združbe. Bivši mož pokojne matere naj bi bil namreč član enega izmed mamilarskih kartelov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.