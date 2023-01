Zgodovina in ogledala kot opomin

Pred našimi očmi se dogaja zgodovina. Nekaj nadzgodovinskega. Neponovljivega. V torek so po vsej Sloveniji na protestnih shodih aktivni državljani zahtevali enakovredne pravice pacientov. Dovolj duhovita pobuda je bila v bistvu reakcija na izsiljevanja zdravniškega sindikata in prehitevanje morebitne zdravniške stavke. Skratka, pacienti so zahtevali samo tisto, kar že vse življenje plačujejo. Zdravstveno oskrbo. Nobenih povišanj, nobenih dodatkov, nobenih dežurstev, nobenih posebnih obravnav, nobenih napredovanj in nobenih privilegijev. Zahtevali so le zdravnika.