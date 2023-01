V kinodvoranah, ki jih Cineplexx v nakupovalnem središču Supernova Ljubljana Rudnik najema od družbe Supernova Lju, so filme od lanskega maja predvajali kljub temu, da ministrstvo za okolje in prostor zanje ni izdalo uporabnega dovoljenja. Slednjega je ministrstvo izdalo šele 19. decembra. Uslužbenci ministrstva so tehnični pregled kinodvoran opravili oktobra, ko je kino deloval že več mesecev. Obratovanje kinodvoran v Supernovi ni bilo skrivnost, saj je Cineplexx svoj novi multipleks oglaševal. Na vprašanje, kako niso opazili, da opravljajo tehnični pregled prostorov, ki se že uporabljajo, so na ministrstvu odgovorili: »Na tehničnem pregledu kinodvoran so bili lokali zaprti, zaposlenih v lokalih ni bilo, prav tako ni bilo obiskovalcev.«

Na inšpektoratu za okolje in prostor so povedali, da so bili o zadevi obveščeni šele iz vprašanj novinarjev Mladine. Priznali so, da jim lani ni uspelo opraviti inšpekcijskega nadzora zaradi uporabe kinodvoran. Dejstvo, da je Supernova v vmesnem času pridobila uporabno dovoljenje, še ne pomeni, da se bo izognila obisku inšpektorjev. Na inšpektoratu so zagotovili, da bodo gradbeni inšpektorji opravili inšpekcijski nadzor zaradi uporabe kinodvoran in novega prizidka k nakupovalnem središču. V preteklosti je gradbena inšpekcija sicer že preverila novo parkirno hišo ob Supernovi, za katero je lastnica pridobila ustrezno dovoljenje, so zagotovili.

Kot kaže, pa je ta zgodba tudi na inšpektoratu sprožila vprašanje, ali nemara še kakšno drugo nakupovalno središče ne spoštuje vseh določil gradbenega zakona. Napovedali so, da bodo gradbeni inšpektorji letos izvedli akcijo usmerjenih nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč in stavb splošnega družbenega pomena, kot so trgovske stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti, kinodvorane, centri dobrega počutja in hale za prireditve. Namen nadzora bo med drugim preprečitev uporabe tovrstnih objektov brez uporabnega dovoljenja.