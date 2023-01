Nekaj po osmi uri včeraj zjutraj je skozi okno bolnišnice v Murski Soboti skočil pacient. Tako so vsaj bili obveščeni murskosoboški policisti. Šli so na kraj dogodka in po navedbah tiskovne predstavnice PU Murska Sobota Suzane Rauš ugotovili, da je starejši pacient hotel zapustiti bolnico, a mu zaradi zdravstvenega stanja tega niso dovolili.

»Ko je osebje zapustilo sobo, je pacient odprl okno v prvem nadstropju in stopil na streho nadstreška. Tam mu je spodrsnilo, padel je na tla in se poškodoval,« je pojasnila.