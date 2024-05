#video Zelenski pozval Bidna in Xi Jinpinga k udeležbi na mirovnem vrhu za Ukrajino

V Švici bo prihodnji teden potekal mirovni vrh za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v videu sporočilu pozval svetovne voditelje, med njimi tudi predsednika ZDA in Kitajske Joeja Bidna in Xi Jinpinga, naj se srečanja udeležijo in s tem podprejo prizadevanja za mir.