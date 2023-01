Smučarski propad v neprimernem trenutku, saj vikend obenem ne obeta veliko nogometa in bi se kakšna smučarska stavniška kvota prilegla. Sploh ker gre za Adelboden, klasično in najbolj razgibano veleslalomsko tekmo, v kateri ima tehnično izvrstni Žan Kranjec vedno dobre možnosti. S kvoto 1,60 stavnica v stavi Odermatt proti preostalim favorizira švicarskega prvaka, kar pa se zdi ponudba, vredna sprejema oziroma stave za kvoto 2,11, da Odermatt tokrat ne bo odnesel zmage, ampak bo to kdor koli drug. Zelo se ponuja Kristiansen. Malo snega je, vsaka izboklina se pozna, Norvežan pa je tehnično dober in prilagodljiv.

Dodatne kvote bo treba loviti po evropskih nogometnih igriščih, s poudarkom na Španiji in Italiji, začenši z Juventusom, ki v soboto gosti Udinese in ima na domačo zmago razpisanih 1,75. Leto se je prekucnilo, kar po pravilu pomeni, da močnejše ekipe začnejo kazati moč svojih resursov, od Juventusa, ki je trenutno tretji, in od prvouvršečenga Napolija vendarle zaostaja zgolj sedem točk, gre pričakovati stopnjevanje forme. Enako velja za Inter, ki gostuje pri Monzi in katerega zmaga obeta pomnožek z 1,54. Zanimiva se zdi Roma, ki bo gostovala pri Milanu. Kot da je napočil čas za Dyballo. Resda pretežno sedi na klopi, a je z Argentino postal svetovni prvak, ki ne zgreši pomembne enajstmetrovke. Skupno za kvoto 2,10. V Španiji največjo pozornost budi derbi med presenetljivo vodilno Barcelono in četrtouvrščenim Atleticom iz Madrida. Daleč od spektakularnega so tako eni kot drugi, pri čemer je lahko premor zaradi svetovnega prvenstva bolj koristil Madridčanom. Poskusiti gre z remijem za kvoto 3,30.