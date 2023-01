Cene elektrike in plina strmoglavile

Padec gospodarske aktivnosti in nadpovprečno tople temperature so se odrazili v drastični pocenitvi cen električne energije in plina na evropskih veleprodajnih trgih. V Sloveniji je bila megavatna ura v zadnjih dneh lanskega leta vredna 10 evrov oziroma 45-krat manj kot sredi decembra.