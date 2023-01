Reševanje slik pred zobom časa in vandali

V Moderni galeriji MG+ v Ljubljani so konec decembra odprli razstavo Od blizu: Ohranjanje, varovanje in konserviranje-restavriranje del moderne in sodobne umetnosti. Prikazana je raznolikost konserviranja in restavriranja umetniških del, predvsem kako so to počeli nekoč in kako to počnejo danes.