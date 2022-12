Pojav smrekovega lubadarja v Mestnem parku so na občini po besedah vodje urada za komunalo, promet in prostor Suzane Fras zaznali jeseni letos. Ko so ugotovili veliko razsežnost problema, so skupaj z vsemi pristojnimi službami in organi pripravili načrt sanacije.

Lubadar je že uničil 12 smrek, ki so del starejšega smrekovega nasada pri otroških igralih in promenadi. Večina jih je bila zasajenih konec 19. stoletja in so stare približno 130 let.

Arboristka Tanja Grmovšek je danes pojasnila, da je potreben velik poseg v prostor, saj so ogrožena tudi druga drevesa. Ob odstranitvi okuženih dreves namreč postanejo ostala drevesa v nasadu ranljivejša za nalete vetra in druge vremenske vplive. Zato bo treba odstraniti skupno približno 40 dreves. Nato bodo znova pregledali položaj in potrebi še izvedli kakšne posege, je povedala.

Lubadarji se največkrat pojavijo zaradi milih zim, vročih poletij, sušnih obdobij in smoga. »Predvsem v Mariboru imamo v zadnjih desetletjih zelo neugodne razmere za naša drevesa, ki so zrasla v povsem drugačnih razmerah,« je pojasnila arboristka.

Da bi seznanili javnost z nujnostjo poseka, so na promenadi ta teden postavili razstavne panoje s pojasnili. Sprememba bo namreč velika, saj bodo posekane za park značilne visoke smreke pri igralih. Na tem mestu nameravajo kasneje nasaditi nova drevesa, a po besedah Karin Bejo iz komunalnega podjetja Snaga bo trajalo približno 80 let, da bodo ta drevesa približno takšne velikosti kot zdajšnje.

Posek 40 dreves bo trajal predvidoma dva tedna, odvisno od vremena. »V času, ko se bodo izvajala dela, bo površina zavarovana in takrat bo tudi delno omejena možnost uporabe igrišča,« je pojasnila.

Nova drevesa, ki jih bodo zasadili, bodo prav tako iglavci, a različnih vrst. »Pestrost nasada je namenska, zato da se izognemo temu, kar se nam je zgodilo zdaj. Imeli smo monokulturo, zato je en škodljivec povzročil veliko škodo,« je še povedala Karin Bejo. Za nova drevesa zbirajo tudi donacije.

Ljudi obenem pozivajo, da pregledajo drevesa tudi na svojih zemljiščih in morebiti okužena drevesa takoj odstranijo, da preprečijo širjenje lubadarja. Ogrožene niso samo smreke, ampak so med drugim poškodovani tudi bresti pri Treh ribnikih.

Vodja skupne službe varstva okolja v Skupni občinski upravi Maribor Cvetka Slana je pojasnila, da je Mestni park eden od spomenikov narave, ki je zaščiten po občinskem odloku. V zadnjih letih je pod velikim pritiskom zaradi številnih obiskovalcev, javnih prireditev, hranjenja prosto živečih živali, prihaja pa tudi do konfliktov med sprehajalci in kolesarji. Zato so pred letom dni ustanovili delovno skupino z vsemi deležniki, ki je pripravila začasne upravljavske smernice Mestnega parka.

»Park se je razdelil na cone, predvsem zaradi velikega povpraševanja po organizaciji prireditev v njem. Vsaka cona ima svoj režim, s čimer želimo dodatno zavarovati območje. To ne pomeni, da bomo vse prepovedali, ampak da bomo stvari zasnovali tako, da ne bo velike škode za naravo, hkrati pa bomo lahko obiskovalcem ponudili največ, kar lahko,« je povedala.