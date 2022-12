Ljubljana je neizčrpen vir starih razglednic

Zmago Tančič, ki že več kot 40 let zbira stare razglednice z motivi Ljubljane in njene okolice, ima v svoji obsežni zbirki okoli 9000 starih razglednic in fotografij, med njimi tudi najstarejšo znano razglednico mesta. Stare razglednice pa so poleg prikaza preteklih podob prav tako lahko zanimiv vir informacij o nekdanjih navadah. Nekatere postavitve znamk so nekoč prenašale tudi skrita ljubezenska sporočila, medtem ko se je pod znamkami včasih znašla politična tematika.