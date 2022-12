»Razmere glede oskrbe so nedvomno kritične, povpraševanje pa je močno naraslo. Potrošniki si želijo ustvariti zaloge in prišlo je do paničnega nakupovanja,« je v izjavi, ki jo je prejela AFP, zapisal izvršni direktor Mola Gyorgy Bacsa. Mol ima poslovalnice tudi v Sloveniji.

Madžarski mediji objavljajo fotografije dolgih kolon pred bencinskimi servisi po vsej državi, v prestolnici pa je po navedbah AFP na mnogih črpalkah po nekaj točilnih mest nedelujočih. Po navedbah Bacse je brez goriva približno četrtina Molovih točilnih mest. »Delno pomanjkanje goriva beležimo po našem celotnem omrežju,« je pojasnil.

Pomanjkanje goriva je po njegovih besedah povzročil 30-odstotni upad uvoza, težave pa imajo tudi zaradi vzdrževalnih del na eni od svojih rafinerij. Da bi stanje normalizirali, bo potrebnih »nekaj tednov«.

Vendar pa v madžarskem Združenju neodvisnih bencinskih servisov (FBSZ) poudarjajo, da vse težave izvirajo iz cenovne kapice za gorivo, zaradi katere so tuje družbe zmanjšale pošiljke goriva na Madžarsko. »Cenovno kapico je treba ukiniti,« so poudarili v FBSZ.

Novembra lani je madžarska vlada ceno 95-oktanskega bencina določila pri največ 1,17 evra za liter. Ukrep podaljšuje na tri mesece, trenutno velja do konca tega leta. Utemeljuje ga kot pomembno rešitev za zmanjšanje bremena potrošnikov zaradi visoke inflacije, krivdo za slednjo pa pripisuje evropskim sankcijam proti Rusiji. Omejila je tudi cene osnovnih živil.