Teden je minil brez večjih pretresov. Vsi znaki kažejo, da je inflacija začela kazati znake umirjanja. Guverner Feda Jerome Powell je sredi tedna namignil, da utegne Fed že decembra umiriti ritem ostrega zviševanja obrestnih mer. To bi lahko pomenilo, da bodo na naslednjem zasedanju čez dober teden dni, obrestno mero zvišali za 50 bazičnih točk in ne za 75, kot so to naredili na preteklih štirih srečanjih. Če se to uresniči, bo temeljna obrestna mera znašala med 4,25 in 4,5 odstotka.

Odlično stanje zaenkrat kaže trg dela, v petek so prišli podatki za mesec november, ki kažejo, da je bilo ustvarjenih 263 tisoč delovnih mest, kar je pozitivno presenetilo, saj so analitiki pričakovali le 200 tisoč novih delovnih mest. Stopnja brezposelnosti se je tako ustavila pri 3,7 odstotka. Kljub temu, da vidimo svetle žarke boja z inflacijo, pa to še ne pomeni, da je bitka zaključena. S svojega osebnega socialnega omrežja Twitter se je oglasil novo pečeni lastnik Elon Musk in v svojem značilnem slogu pozival Fed v urgentno nižanje obrestnih mer, saj bodo le-te povzročile hudo recesijo. Vedno več investicijskih bank namreč meni, da se tudi ZDA v prihajajočem letu ne bodo uspele izogniti blažji recesiji.

Padec vrednosti nepremičnin

V četrtek je odmevala novica, da nepremičninski sklad zasebnega kapitala ponudnika Blackstone omejuje izplačila, saj naj bi dosegla zgornjo mejo v preteklih petih mesecih, ki znaša 0,3 odstotka neto vrednosti sklada. V mesecu novembru so tako odobrili le 43 odstotkov vseh zahtev za izplačilo. Zaradi težav z likvidnostjo so začeli s prodajo znanih hotelov MGM Grand Las Vegas in Mandalay Bay resort. Delnica družbe Blackstone je v četrtek izgubila 8,8 odstotka, v tem letu pa skoraj tretjino vrednosti (merjeno v evrih).

Kombinacija rastočih stroškov zadolževanja in visokih cen nepremičnin je kupce odvrnila od nakupov in poskrbela za padec vrednosti nepremičnin in posledično nepremičninskih skladov. Ob višanju obrestnih mer je namreč mesečni obrok za enako vredno stanovanje vedno višji. Omenjeno je bilo izrazito vidno v Severni Ameriki, saj je obrestna mera tridesetletnega fiksnega posojila porasla s 3 odstotke na 6,5 odstotka.

Cena surove nafte se je precej znižala

Članice razširjene skupine držav proizvajalk nafte (Opec+), med katerimi sta tudi Rusija in Savdska Arabija, so ob koncu tedna sporočile, da bodo ohranile trenutno raven proizvodnje nafte. S tem so ostale pri oktobra dogovorjenem zmanjšanju proizvodnje za dva milijona sodov na dan. Cena severnoameriškega sodčke surove nafte se trenutno giblje okoli 80 dolarjev na sodček in je kar za krepko tretjino nižje, kot je denimo bila v mesecu juniju, ko je znašala 120 dolarjev. Cena nafte je zelo volatilna saj na gibanje vplivajo tako sankcije proti ruski nafti, kot tudi dogajanje na Kitajskem. Tam namreč zaradi ničelne politike do covida-19 prihaja do strogih omejitev, kar se odraža tudi na upočasnjevanju rasti kitajskega gospodarstva in povpraševanja te države po nafti.

Na domačem parketu so v preteklem tednu razveselile z dobrimi rezultati letošnjega poslovanja Unior, Cinkarna Celje in Luka Koper. Vse tri so presegle načrtovane prihodke in dobiček v prvih devetih mesecih, ter napovedale več previdnosti ter skrb glede ohlajanja gospodarstva v prihodnjem letu.