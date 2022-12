Prvi izredno pomemben del izbora za slovenski avto leta 2023 je za nami. Po večtedenskem glasovanju bralcev, poslušalcev in gledalcev sodelujočih medijev smo namreč izmed kar 27 kandidatov, ki so v tem letu konkurirali za laskavi naziv, dobili pet finalistov, izmed katerih bo znan tudi končni zmagovalec. »Velikih pet« sestavljajo alfa romeo tonale, peugeot 308, opel astra, citroën C5 X in toyota corolla cross. Za razliko od lani v finalu torej ni niti enega avtomobila, ki bi bil že v osnovi zgolj električen, kar se oblike tiče, pa so trije športni terenci in dva kombilimuzini.

Bogate nagrade

V vrstnem redu, zapisanem zgoraj, ste jih po številu točk razdelili vi, kar pomeni tudi, da si je omenjenih pet avtomobilov v tem zaporedju razdelilo prvi paket točk. Prvi 6 točk, drugi 4, tretji 3, četrti 2 in peti 1 točko, po enakem ključu pa jih bomo zdaj ovrednotili tudi v vseh uredništvih. Tako bomo prvemu kompletu vaših glasov dodali še osem kompletov naših, skupni seštevek vseh devetih pa bo dal zmagovalca – slovenski avto leta 2023. Ta bo znan na januarski zaključni prireditvi, ko bomo med prispelimi glasovnicami izžrebali tudi prejemnike nagrad.

Prva nagrada bo vrednostna kartica za dobroimetje za nakup goriva pri Petrolu – nagrajenec bo lahko svoj avtomobil v naslednjem letu oskrbel z gorivom v vrednosti 1500 evrov. Drugo nagrado, petdnevni najem sodobnega avtodoma Adria, poklanja podjetje Adria Mobil, pri čemer bosta termin najema in tip avtodoma glede na razpoložljivost znana po dogovoru z Adrio Mobil, tretja nagrada pa je komplet vrhunskih zimskih pnevmatik goodyear ultragrip performance +, ki so na neodvisnih testih dosegle najboljše rezultate. Za nagrado bo v žrebanju tudi 1923 dopisnic bralcev Dnevnika in Nedeljskega dnevnika, ki ste jih v fizični obliki med vsemi tako prispevali skoraj polovico od 4313, medtem ko je bilo vseh glasov skupaj s spletnimi 18.846.

Finalisti navdušeni

Letošnji izbor za slovenski avto leta bo sicer že 31. po vrsti, s čimer je to eden izmed izborov z najdaljšo tradicijo pri nas. Tako ne čudi, da so predstavniki finalistov navdušeni že nad tem, da se je njihov avtomobil uvrstil med peterico finalistov, saj že to dokazuje, da jih imajo slovenski ljubitelji avtomobilov radi. »Tonale je model, ki označuje preobrazbo znamke Alfa Romeo in v sebi združuje 112 let zgodovine, tehnoloških inovacij, športnih uspehov in nepozabnih modelov, ki so osvojili srca množice ljubiteljev znamke, športnosti in avtomobilizma. Tonale je dokaz, da znamka ne počiva na nostalgičnih spominih preteklosti, ampak z nadgradnjami in tehnološkimi inovacijami odločno predstavlja nove modele in ob vsem tem ohranja šarm in slog, zaradi katerega se na cesti za njim še vedno 'obračajo glave' in na forumih vnemajo vroče debate,« je povedala Petra Tašker Žumer iz Avta Triglav, katerega predstavnik alfa romeo tonale gre v finale s prvega mesta, medtem ko je predstavnica Peugeota (model 308 gre v finale kot drugi) Barbara Kmet dodala: »Neizmerno smo ponosni, da se je novi peugeot 308 uvrstil v finale, kar potrjuje tudi, da je segment C še vedno zanimiv v Sloveniji. Sicer pa je bil peugeot 308 letos tudi finalist izbora za evropski avto leta, pred nekaj dnevi se je uvrstil v finale za nagrado autobest in je tudi svetovni avto leta po izboru žensk.«

Mesto za peugetom 308 je med vašimi glasovi zasedel njegov »sorodnik« opela astra. »Iskreno – na tiho smo pričakovali finale, saj se nova astra redno uvršča med dobitnike nagrad, zdaj pa je ponovno dokazala, da se v svojem kompaktnem razredu odlikuje kot vsestranski avtomobil, ki prepriča v vseh pogledih,« nam je povedal direktor blagovne znamke Opel za Slovenijo Borut Gazvoda, veseli pa so bili tudi pri podjetju C Automobil Import, katerih finalist je citroën C5 X. Njihov direktor Filip Koren je povedal: »Uvrstitev v finale dokazuje, da tudi bralci, poslušalci in gledalci prepoznavajo dovršenost in eleganco citroëna C5 X ter vrsto inovacij, ki omogočajo mirno, brezskrbno in sproščeno vožnjo. Hkrati pa nas to utrjuje tudi v prepričanju, da smo na pravi poti v ustvarjanju avtomobilov prihodnosti.« Možnost, da ponovi lanski uspeh manjše sorodnice toyote yaris cross, ki je postala slovenski avto leta 2022, pa je s petim mestom za las ujela toyota corolla cross, za kateri pri Toyoti Adria pravijo, da je povpraševanje izjemno. »Ob tem ustreza zahtevnim kriterijem prijetne, tišje vožnje, uporabnosti, varčnosti in nenazadnje varnosti, saj se ponaša z najnovejšimi varnostnimi sistemi, ki so pri Toyoti vedno v ospredju,« je povedala Maša Meden s Toyote Adria.