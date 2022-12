V DZ podprli širitev schengna na Hrvaško, Bolgarijo in Romunijo

Parlamentarni odbori za zadeve EU, zunanjo politiko in notranje zadeve so danes na zaprtem delu seje podprli stališče vlade glede širitve območja schengna na Hrvaško, na odprtem delu pa še stališče glede širitve na Bolgarijo in Romunijo.