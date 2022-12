Biden je v četrtek med državniškim obiskom francoskega predsednika Emmanuela Macrona dejal, da bi bil pripravljen na pogovore s Putinom, če bi ta dejansko želel končati spopade. »Pripravljen sem govoriti s Putinom, če dejansko obstaja interes, da bi se odločil iskati način za končanje vojne,« je dejal in dodal, da take pripravljenosti doslej še ni pokazal.

Na njegove besede so se danes odzvali v Kremlju. »Kaj je predsednik Biden dejansko povedal? Dejal je, da so pogajanja mogoča šele, ko bo Putin zapustil Ukrajino,« je novinarjem sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Kot je poudaril, Moskva zagotovo ni pripravljena sprejeti teh pogojev. »Vojaška operacija se nadaljuje,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in pri tem uporabil izraz, s katerim Kremelj označuje rusko agresijo nad Ukrajino.

Putin je sicer po besedah Peskova pripravljen na pogovore za zagotovitev ruskih interesov, a tem na poti stojijo določena stališča Washingtona.

»ZDA ne priznavajo novih ozemelj kot dela Ruske federacije in to vsekakor otežuje iskanje skupnih izhodišč za pogovore,« je dejal. S tem je imel v mislih ukrajinske regije, katerih priključitev je po mednarodno nepriznanih referendumih razglasila Rusija.

Scholz v telefonskem pogovoru Putina pozval k umiku iz Ukrajine

Nemški kancler Olaf Scholz je ruskega predsednika Vladimirja Putina v današnjem telefonskem pogovoru glede na navedbe Berlina pozval k iskanju diplomatskih rešitev za končanje vojne v Ukrajini, vključno z umikom vojske. Putin je medtem v pogovoru Ukrajini očital nepripravljenost na pogajanja, za kar naj bi bile krive dobave orožja z Zahoda.

»Kancler je pozval ruskega predsednika, naj čim prej pride do diplomatske rešitve, vključno z umikom ruskih enot,« je po pogovoru sporočil tiskovni predstavnik Scholza Steffen Hebestreit.

V pogovoru, ki je trajal eno uro, je Scholz po njegovih besedah tudi obsodil zlasti ruske zračne napade na civilno infrastrukturo in izpostavil odločenost Nemčije v podpori Ukrajini pri zagotavljanju zmogljivosti za obrambo pred rusko agresijo. Voditelja sta razpravljala tudi o vprašanju globalne prehranske varnosti, ki je zaradi vojne pod pritiskom, je še sporočil Hebestreit in dodal, da sta se Scholz in Putin strinjala, da »ostaneta v stiku«.

Putin je bil medtem v pogovoru glede na navedbe Kremlja kritičen do zahodnih držav, vključno z Nemčijo, ki da so destruktivne, ker Ukrajini pošiljajo orožje in urijo ukrajinske vojake. Prepričan je, da ima tovrstna podpora Zahoda za posledico nepripravljenost Ukrajine na pogajanja z Rusijo.

Scholza je Putin tudi pozval, naj ponovno preuči politiko Nemčije do Ukrajine, obenem pa je branil obsežno raketiranje Ukrajine kot odziv na »provokacije Kijeva«. Zavzel se je še za to, da se v mednarodno preiskavo eksplozij na plinovodih Severni tok 1 in 2 vključi tudi Rusijo.

Scholz in Putin sicer pogovore prek telefona ohranjata od začetka vojne. Njun zadnji pogovor je bil septembra, ko je Scholz Putina pozval k diplomatski rešitvi, ki bi temeljila na prekinitvi ognja.