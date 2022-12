Policija je na kraju izvajala zgolj zakonsko določene naloge, pri tem pa ni ščitila nikogaršnji interes.

Pojasnjujemo, da je samoupravna lokalna skupnost Mestna občina Ljubljana policijo v zakonsko določenem roku zaprosila za asistenco pri izvajanju njihovih nalog na območju Ježice. Po prejetem zaprosilu je bila samoupravna lokalna skupnost dodatno pozvana, da svoje zaprosilo dopolni. Na podlagi 12. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije in na podlagi dodatno pisno obrazloženega zaprosila samoupravne lokalne skupnosti je bila asistenca odobrena in so jo policisti tudi izvedli. Na kraju policisti niso izvajali nikakršnih nalog upravičenca do asistence, temveč so zgolj zagotovili nemoteno izvršbo naloge, in to na način, da ni bilo ogroženo življenje ljudi navzočih na kraju.

Policija opravlja naloge, ki jim jih nalaga zakon, nikakor pa ne interesi kogarkoli oziroma kot je navedeno, posamezne lokalne skupnosti ali vlad. Policija je dolžna varovati življenja in premoženja ljudi ter preprečevati in obvladovati morebitne varnostne incidente, naloge pa so bile opravljene zgolj v okviru zakonskih določil in pooblastil.

Tomaž Tomaževic, samostojni policijski inšpektor, predstavnik za odnose z javnostmi

mag. Damjan Petrič, direktor policijske uprave Ljubljana