V Trzinu sejem smučarske opreme

V Trzinu organizirajo 1. sejem rabljene ski opreme, ki bo potekal v nedeljo, 11. decembra, od 9. do 12. ure. Izveden bo po principu osebne prodaje, prodajalec mora biti v času sejma osebno prisoten, da lahko izmenja, kupi ali proda otroško smučarsko opremo. Prinesete lahko otroške smuči vseh vrst (do 140 centimetrov), drsalke, čelade, očala, smučarske čevlje, palice, hokejsko opremo, kombinezone, bunde in smučarske hlače, ki jih ne potrebujete več. Na sejmu jih lahko prodate ali si izberete opremo, ki vam ustreza, od drugih prodajalcev. Menjava oziroma nakupi potekajo po principu videno-kupljeno (bolšji sejem) in organizatorji ne odgovarjajo za brezhibnost izdelkov ali kupčije, sklenjene na sejmu. Na sejmu bo prisoten tudi Murijev ski & bike servis, ki bo smuči za otroke in odrasle servisiral ter še v tednu po sejmu nudil poseben sejemski popust v višini 20 odstotkov za servis smuči. Vsak lahko prinese do pet artiklov. vl