Primorec je dvoboj začel na klopi, nato pa v dobrih 21 minutah zadel pet od šestih metov iz igre, od tega tri trojke iz štirih poskusov. V statistiko je vpisal še pet skokov in le eno izgubljeno žogo. V enem od protinapadov je tudi atraktivno zabil tako rekoč s črte prostih metov.

S 26 točkami je bil najboljši strelec Denverja Jamal Murray, Nikola Jokić je dodal 17 točk ob 12 podajah ter devetih skokih. Pri Houstonu (5-16), ki je bil nemočen predvsem v prvi četrtini (24:44), je največ točk dosegel Kevin Porter ml., in sicer 23.

Zlata zrna so po četrti zaporedni zmagi ostala na drugem mestu zahodne konference z razmerjem 14-7, na vrhu pa je Phoenix s 15-6. Sonca so v domači dvorani gladko odpravila Dragićev Chicago in vpisala šesto zmago v nizu.

Ključ do te je bil predvsem Booker, ki je za 51 točk potreboval vsega 31 metov, s čimer je postal košarkar s četrtim najnižjim številom metov na tekmi rednega dela in najmanj 50 točkami. Najhitreje je to uspelo Jamalu Murrayju lani proti Clevelandu (25 metov).

»Za to sem pravzaprav plačan,« je že pred dvobojem v eni od izjav na spletni strani NBA dejal Booker. Ta je na zadnji tekmi proti Sacramentu dosegel 44 točk. »Ko sem se zbudil, sem vedel. Hkrati pa še vedno vržem nekaj metov, ki bi jih moral zadeti. Vedno se bom tako počutil po tekmi. Sem pa danes vedel, da lahko kljub podvajanju pridem do svojih metov,« je po tekmi razlagal 26-letnik.

Booker je zadel 20 od 25 metov iz igre ter pet od šestih prostih metov. Vse to pa mu je uspelo po treh četrtinah. V zadnji namreč ob visokem vodstvu Phoenixa ni več stopil na parket. Ob Bookerju se je izkazal tudi Deandre Ayton, ki je dosegel 30 točk in 14 skokov.

Pri Chicagu (9-12) je bil razpoložen DeMar DeRozan z 29 točkami (11/17 iz igre), a s soigralci mu ni uspelo ustaviti sijajne naveze Booker-Ayton. Goran Dragić je v 13:37 minute na parketu dosegel pet točk in vpisal še podajo. Zadel je dva od petih metov iz igre, zgrešil je vse tri poskuse za tri.

Le dve točki manj od Bookerja je ob peti zaporedni zmagi Boston Celtics dosegel Jayson Tatum. Kelti so s 134:121 premagali Miami Heat in zanesljivo ostajajo na vrhu vzhodne konference z 18 zmagami in štirimi porazi.

Sledijo jim Milwaukee Bucks (15-5), ki so ponoči s 109:103 premagali New York Knicks. S 37 točkami, 13 skoki in sedmimi podajami je bil najbolj učinkovit Giannis Antetokounmpo.

Med zanimivejšimi dvoboji so na zahodu Los Angeles Lakers (8-12) z LeBronom Jamesom (31 točk) in Anthonyjem Davisom (27) premagali Portland Trail Blazers (11-11) s 128:109. New Orleans Pelicans (13-8) pa na tretjem mestu zahoda vztrajajo po zmagi s 126:108 proti Toronto Raptors. Zion Williamson je ob 33 točkah zbral še deset skokov.

Cleveland je s 113:85 premagal Philadelphio, Atlanta je bila s 125:108 boljša od Orlanda, Brooklyn je po zaslugi 39 točk Kevina Duranta ugnal Washington, Utah pa je bil boljši od Los Angeles Clippers s 125:112.

V noči na petek bo v NBA na sporedu le ena tekma, slovenski zvezdnik Luka Dončić se bo z Dallas Mavericks v gosteh pomeril z Detroit Pistons.