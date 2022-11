Napovedali začetek gradnje NUK II

Po ogledu prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice sta premier Robert Golob in minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič napovedala, da bo država konec prihodnjega oziroma zagotovo v začetku leta 2024 začela graditi novo Narodno in univerzitetno knjižnico. Več kot 100 milijonov evrov vreden projekt naj bi bil končan leta 2026.