Telekom Slovenije je pogodbo za nakup družbe Actual I.T. sklenil 28. marca z družbama DBA informacijske tehnologije in DBA Group. Pogodba je bila sklenjena pod več odložnimi pogoji, Telekom pa je takrat pričakoval, da bo transakcija zaključena v naslednjih šestih mesecih.

A pred zaključkom posla, ki naj bi bil sprva končan konec septembra, nato pa so rok za izvedbo podaljšali še za dva meseca, Telekom Slovenije ni pridobil odločbe agencije za varstvo konkurence glede skladnosti predvidene koncentracije s pravili konkurence.

»Ker do vključno 27. novembra vsi odložni pogoji niso bili izpolnjeni, je bila pogodba z iztekom omenjenega roka avtomatično razvezana in je prenehala veljati,« so v ponedeljek, potem ko se je z informacijo seznanil nadzorni svet, sporočili iz Telekoma Slovenije.

Predviden nakup družbe Actual I.T. v višini 30 milijonov evrov (gre za ocenjeno vrednost družbe na dan 31. december 2021) je sicer močno odmeval, med drugim je bil tudi razlog za odpoklic takratnih nadzornikov Telekoma Slovenije. Ti so bili odpoklicani na skupščini 9. septembra, še pred tem pa je nadzorni svet sprejel sklep o prenehanju mandata takratnega predsednika uprave Telekoma Slovenije Cvetka Sršena.

V zvezi s poslom so se namreč pojavili očitki, da je preplačan in negospodaren, kar so v Telekomu Slovenije pod Sršenovim vodstvom zavrnili. Zagotovili so, da je bil tekom postopka opravljen skrbni pregled posla, prav tako sta dve revizijski hiši pripravili neodvisni cenitvi družbe.